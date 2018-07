Mládí za volantem: tři německé země chtějí dovolit řízení v 16 letech

Iniciativa tří spolkových zemí zatím naráží na unijní omezení. V Evropské unii je v současné době stanoven minimální věk pro řízení osobních automobilů na 17 let. Proto by se toto ustanovení muselo přehodnotit, uvedla agentura DPA.

Ke změně by mohlo dojít na podzim, kdy se bude tímto návrhem zabývat dopravní výbor Evropské komise. Ministr dopravy Šlesvicka-Holštýnska Thilo Rohlfs tvrdí, že v Německu se osvědčilo povolení řídit auta od 17 let s dozorem zkušeného řidiče, což je možnéí od roku 2010.

Více hodin za volantem

Mladí řidiči, vedle kterých sedí starší kolega, nasbírají více zkušeností, najezdí více hodin v reálném provozu. Od 18 let pak způsobí méně dopravních nehod, než ti, kteří začnou řídit později sami, argumentuje Rohlfs.

Ve spolkové zemi Porýní-Falc místní politici hovoří o tom, že by snížení minimálního věku pro řízení běžných automobilů bylo užitečné zejména ve venkovských oblastech, aby se zvýšila možnost individuální dopravy pro mladé lidi. Zemský ministr dopravy Volker Wissing poukázal na to, že sami mladí lidé mají o řízení automobilů už od 16 let zájem. Ministr tvrdí, že lidé v 16 letech jsou dostatečně staří na to, aby se naučili bezpečně řídit.

Ve spolkové zemi u hranic s Lucemburskem a Francií využívá řízení od 17 let s dohledem polovina mladých řidičů, kteří chtějí po dovršení 18 let řídit sami, uvedl poslanec místního parlamentu Benedikt Oster z SPD. Jeho kolega z CDU Josef Dötsch by dokonce povolil lidem od 16 let řídit i bez dohledu v oblastech se špatnou dopravní obslužností.

Minimální věk pro řízení osobních automobilů ve vybraných zemích Země Minimální věk Argentina 17 Kypr 17 Izrael 16 let a 9 měsíců Kolumbie 16 Nový Zéland 16 Kanada ve většině provincií od 16 let, v Albertě od 14 Spojené státy 14 až 17, ve většině států USA od 16 roků Austrálie 15 let a 9 měsíců Mexiko od 15 let s dohledem rodičů

Čeští poslanci uvažovali o snížení věku pro řízení osobních automobilů o jeden rok po vzoru Německa v roce 2010, ke změně zákona ale nedošlo. Od 17 let mohou řídit lidé v Rakousku, musí najezdit s doprovodem alespoň tři tisíce kilometrů, aby mohli řídit sami.

Ve Velké Británii lze od 17 let také řídit osobní vůz, minimálně pak 15 hodin se starším řidičem. Ve Spojených státech a Kanadě je dovoleno řídit zpravidla od 16 let, v kanadské provincii Alberta dokonce již od 14 let, pokud na místě spolujezdce sedí starší řidič.

