Německo těsně uniká recesi. Růst má nastartovat injekce 500 miliard eur do infrastruktury

Transrapid TR-08 při testování v Německu, ilustrační foto Autor: CC BY-SA 3.0/ Stahlkocher

Německo potřebuje investovat 500 miliard eur (12,8 bilionu korun) do infrastruktury, protože desítky let pro ni příliš nedělalo. Uvedli to dnes společně lídři Německého odborového svazu (DGB) a Svazu německého průmyslu (BDI). Největší evropská ekonomika, která ve třetím čtvrtletí těsně unikla recesi, teď potřebuje masivní investice, aby se stala konkurenceschopnější a upevnila si růstový potenciál, vyplývá ze studie zadané svazy DGB a BDI.