Německo má nový plán na přerozdělování migrantů, Česko ho odmítne

Později Hamáček doplnil, že návrh by nepřeceňoval, jedná se o materiál, který má prezentovat jeho německý kolega Horst Seehofer na radě ministrů vnitra. Ministři Slovenska, Polska, Maďarska a Česka si společný postup ve věci potvrdili minulý týden, uvedl předseda ČSSD.

Podle návrhu by byli migranti po prvotní kontrole na vnější hranici unie rozdělováni mezi členské země, které by měly na starost vyřízení azylových procedur. „Přerozdělování migrantů zásadně odmítáme, stejně odmítáme kvóty,“ napsal Babiš. EU podle něj musí vyřešit ilegální migraci systémově. „Jsem překvapen, že se to znovu vrací na stůl,“ poznamenal.

Berlín podle unijních zdrojů rozeslal členským státům nový text návrhu na dobrovolné přebírání migrantů z oblasti Středomoří s označením „podnět k zamyšlení“. Současný azylový systém známý jako Dublin je podle Německa nutné zásadně reformovat, v čemž má hrát zásadní roli unijní azylová agentura EUAA. Ta má podle představ Evropské komise vzniknout na základech současného azylového úřadu.