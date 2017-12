Největší změna v daňových předpisech za 30 let. Kongres schválil Trumpovu reformu

- Daňová reforma je považována za největší úpravu daní od dob republikánského prezidenta Ronalda Reagana v 80. letech. Snížení daní podle propočtů ochudí státní pokladnu v příštích deseti letech odhadem nejméně o 1,5 bilionu dolarů (32 bilionů korun). Tuto odhadovanou ztrátu má kompenzovat hlavně rychlejší ekonomický růst.

- Hlavním bodem reformy je snížení daně z příjmu právnických osob na 21 procent z nynějších 35 procent, které bude trvalé. Podle amerického ministerstva financí vzhledem k množství výjimek a úlev činila dosud efektivní daňová sazba zhruba 22 procent.

- Sazba daně z příjmu se liší podle toho, zda je osoba v manželském svazku či nikoliv. Pro obě skupiny jsou daně rozděleny podle výše příjmu do sedmi pásem od deseti do 37 procent. Daňové sazby v jednotlivých pásmech se většinou snížily, změnily se i výše příjmů patřících do jednotlivých pásem. Dosud byla nejvyšší sazba 39,6 procenta.

- Nejvyšší daně, tedy 37 procent, platí jednotlivci s ročním příjmem nad 500 tisíc dolarů (10,9 milionu korun). Nejnižší, desetiprocentní sazba u jednotlivců platí pro roční příjmy do 9525 dolarů (207 tisíc korun). U sezdaných párů platí nejvyšší daňová sazba pro roční příjem nad 600 tisíc dolarů, dosud to byl jeden milion dolarů. Pokud se nezmění legislativa, změny týkající se jednotlivců vyprší v roce 2026.

- Nový zákon téměř zdvojnásobuje možnost odpočtů. U manželských párů například na 24 tisíc dolarů (520 tisíc korun) z 12 700 dolarů ročně, u jednotlivců z 6350 dolarů na 12 tisíc dolarů. Prostřednictvím možných vyšších odpisů se daně sníží i středním a menším podnikům a živnostníkům.

- Narůst by měla sleva na dítě, která se ale nebude týkat rodičů se společným příjmem vyšším než 400 tisíc dolarů ročně (8,7 milionu korun). Zákon také opět daňově zvýhodňuje osoby starající se o staré a nemocné rodinné příslušníky.

- Zákon ruší osvobození od daně při ročním příjmu do 4050 dolarů.

- Zákon ruší alternativní minimální daň (AMT) pro korporace, které by jinak kombinací různých úlev prakticky daně neplatily. Pro jednotlivce se zvyšuje částka, ze které se daň musí platit.

- Zákon obsahuje zrušení pokuty za to, že občané neuzavřou zdravotní pojistku, jak zavedl zákon Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

- Téměř o polovinu se zvyšuje limit pro dědickou daň. V současnosti tato daň platí u jednotlivce pro majetek v hodnotě 5,5 milionu dolarů a výše (u párů 11 milionů).