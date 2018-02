Necestujte, varovala Rusy obviněné z vměšování do voleb v USA Moskva. Obává se únosů

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov varoval před cestami do zahraničí ty ruské občany, které Spojené státy obvinily z vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Rjabkov podle agentury TASS prohlásil, že tito Rusové nebudou v bezpečí ani v zemích, které s USA nemají smlouvu o vydávání hledaných osob, protože Američané by je z těchto států mohli unést.