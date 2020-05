Nastává největší vlna uvolňování omezení, otevírají se obchodní centra

Po dvouměsíční pauze se dnes mohou v Česku opět otevřít obchodní centra, venkovní zahrádky restaurací, ale také třeba kadeřnictví. Povoleny budou rovněž akce do 100 lidí, což se týká jak návštěv divadel, kin či muzeí, tak i mší či sportovních tréninků. Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel. Jde o největší vlnu uvolňování opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru v březnu. Další rozvolnění vláda plánuje na 25. května. Ještě týden bude v Česku platit nouzový stav.

Plán rozvolňování schválila vláda po souhlasu epidemiologů, ti za nejvíc rizikové považují otevření obchodních center. Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zbrzdění. V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou, denní maximum bylo 27. března 373 případů.

Základní hygienická pravidla zůstávají beze změny. Povinná bude ochrana nosu a úst třeba rouškou, dodržování dvoumetrových rozestupů a pravidelná osobní hygiena a dezinfekce rukou. Například v kadeřnictví a holičství, kde je kontakt se zákazníkem těsný, musí mít kadeřníci zdvojenou ochranu dýchacích cest, tedy kromě roušky také například ochranný štít. Po každém zákazníkovi musejí prostory i nástroje dezinfikovat. V obchodních centrech budou muset nadále zůstat uzavřeny stravovací provozy. Lidé si budou moci zkoušet po dezinfekci rukou oblečení i obuv.

Muzea a galerie musejí zajistit u vstupu možnost dezinfekce rukou a vyčlenit každému návštěvníkovi alespoň deset metrů čtverečních plochy tak, aby byly zaručeny bezpečné rozestupy. V kinech a divadlech bude obsazována každá druhá řada, diváci budou sedět nejvýše dva vedle sebe a od jiných lidí je oddělí jedno volné sedadlo. Konzumace nápojů ani potravin nebo jejich prodej zatím nebude možný.

Částečně otevřeno už mohou mít i restaurace, vláda povolila otevřít alespoň zahrádky. Provoz také začne v některých školách. K přípravě na přijímací zkoušky se mohou vrátit žáci devátých tříd a maturanti. Výuka může začít také v základních jazykových školách a provoz mohou obnovit i střediska volného času. Pro skupiny až 15 žáků se mohou otevřít základní umělecké školy. Sportovci budou moci trénovat na venkovních i vnitřních sportovištích za účasti až stovky lidí, povolené budou také sportovní akce do stovky lidí a bez přítomnosti diváků. Ty ale budou začínat postupně.

K 11. květnu skončí také pracovní povinnost uložená studentům závěrečných ročníků zdravotnických oborů. V zařízeních, v nichž dosud pracovali, mohou zůstat jako dobrovolníci či na pracovní dohodu. Na území ČR budou také moci vstupovat s negativním testem na koronavirus občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím. Ode dneška je také zrušen zákaz mezinárodní osobní dopravy. Dopravci ale s opětovným provozováním spojů do zahraničí vyčkávají, klíčové budou především podmínky cestování do dalších sousedních států. Otevřít ode dneška mohou také herny a kasina.

Další fáze rozvolnění připadá na 25. května, kdy se počítá třeba s otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení. Povoleny by mohly být také hromadné akce s účastí do 500 lidí a na první stupeň základních škol se budou moci vrátit žáci ve skupinách maximálně po 15.