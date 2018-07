Na cestě k soukromému vlastnictví. Kubánský parlament schválil novou ústavu, čeká ji referendum

Kuba kvůli špatné ekonomické situaci již několik let prochází obdobím opatrných reforem, které umožnily drobné soukromé podnikání či prodej bytů. Dosavadní ústava z roku 1976 ale oficiálně zakazuje příjmy, které pocházejí z „vykořisťování práce druhých“.

Nynější znění má „modernizovat kubánský sociálně ekonomický model“, aniž by země opustila doktrínu socialismu. Rozhodující role komunistické strany zůstane nedotčena, i když budování komunismu jako hlavní cíl režimu v novém znění oproti předešlému chybí.

Ústava nově zřizuje funkci premiéra a výkon prezidentské funkce omezuje na dvě pětiletá období. Zavádí také maximální věkovou hranici 60 let, kterou kandidát nesmí překročit v roce prvního zvolení. Prezident země nebude šéfem státní rady, nejvyššího výkonného orgánu země. Tato funkce přejde do pravomoci šéfa parlamentu. Oznámila to místní tisková agentura Prensa Latina.

Změny mají nastat i ve společenské sféře. Nová ústava zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, etnického původu či fyzického postižení. Podle agentury AP se předpokládá, že napříště budou na Kubě uznávány i sňatky osob stejného pohlaví. V novém znění ústavy chybí ustanovení, že sňatek je svazkem muže a ženy.

