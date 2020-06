My za protesty v USA vážně nemůžeme. Sami nesnášíme vměšování, tvrdí Kreml

Probíhající nepokoje vyvolané smrtí neozbrojeného Afroameričana George Floyda svým dopadem dalece přesahují hranice samotných Spojených států amerických. Demonstrace se odehrávají i v dalších zemích světa a současně s nimi se rovněž čile spekuluje o tom, co je jejich opravdovou příčinou a zda náhodou se jich některé mocnosti nesnaží využít ve svůj vlastní prospěch. Nejčastěji je v tomto ohledu zmiňováno Rusko, to však ústy mluvčího prezidenta Vladimira Putina něco takového zásadně odmítá.

Výše popsané události jsou podle Kremlu výhradně „domácí záležitostí“ USA, přičemž Moskva jako taková s nimi nemá absolutně nic společného, ačkoliv si nejspíš řada lidí myslí úplný opak.

„Když jsme se poprvé dozvěděli o těch nepokojích ve Spojených státech, první věc, kterou jsme zaslechli, bylo, že ‚za nimi dost možná stojí Rusko‘,“ řekl zpravodajskému serveru CNBC Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, pro něhož jsou takové komentáře jen „velmi těžko pochopitelné“.

„Co se v souvislosti s těmito nepokoji a protesty děje ve Státech, je americkou domácí záležitostí. Sami nesnášíme, když se někdo snaží vměšovat do našich domácích záležitostí, a proto bychom něco takového neudělali,“ zdůraznil.

Protesty neutichají

Zmíněným demonstracím čelí tamní města od 25. května. Vyvolalo je video zveřejněné na internetu náhodným kolemjdoucím, které odhalilo, že zakročující policista Derek Chauvin klečel bezmála devět minut Floydovi na krku, a to navzdory jeho marnému upozorňování na skutečnost, že nemůže dýchat. Šestačtyřicetiletý Afroameričan byl následně převezen do nemocnice, lékaři mu však život již zachránit nedokázali.

V reakci na jeho smrt vyšly do ulic amerických měst desítky tisíc lidí, kteří volají po rovnoprávnosti a ukončení policejní brutality. Manifestace trvají již několikátý den va nezřídka kdy se zvrtávají v násilné projevy nespokojenosti, během nichž dochází k rabování a pravidelným střetům mezi demonstranty a zasahujícími policisty. Tisíce účastníků byly zatčeny a v mnoha městech musel být po několik dní vyhlášen noční zákaz vycházení.

Takto tvrdé postupy bezpečnostních složek nicméně podle Moskvy jen přilévají olej do ohně a vzbuzují jisté obavy o to, zda místní policie, potažmo vláda náhodou nezachází až příliš daleko: „Dělá nám starost to, aby základní lidská práva byla respektována v každém koutu světa, a to se týká i Spojených států.“

Radí ostatním v tom, s čím sami mají problémy

Podle ruského ministerstva zahraničí má Washington s jejich dodržováním potíže dlouhodobě, a současná situace je tak vlastně pouze důsledkem toho, jak je celá tamní společnost nastavena. A zatímco běžně jsou to spíše USA, které se snaží ostatní země poučovat o tom, jak by měly chránit zájmy svých občanů, nyní jako by tomu bylo přesně naopak.

„Je načase, aby Spojené státy přestaly kázat a samy se podívaly do zrcadla,“ rýpla si na adresu mluvčí zmíněného ministerstva Marija Zacharovová.