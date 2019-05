Možný posun v brexitu? Dva britští ministři vidí naději na dohodu s labouristy

Podle britských médií nutí konzervativce i labouristy k větší otevřenosti ke kompromisu výsledek čtvrtečních místních voleb, v nichž obě britské tradiční politické strany výrazně zaostaly za očekáváními. Představitelé vlády i opoziční předák Jeremy Corbyn interpretovali výsledek jako trest od voličů za to, že ani tři roky po referendu o brexitu kvůli patové situaci v parlamentu Británie stále z Evropské unie neodešla.

„Záblesk naděje (se dohodnout) v této situaci spočívá v tom, že jádro konzervativních i labouristických voličů chce brexit, voliči z obou táborů by byli extrémně nazlobení na svou stranu, kdybychom nedokázali brexit uskutečnit do dalších parlamentních voleb,“ řekl Hunt agentuře Press Association. Řádné parlamentní volby se mají v Británii konat za tři roky.

Také další člen vlády, britský ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes řekl, že vládnoucí konzervativci musí být po špatném výsledku ve čtvrtečních místních volbách otevřeni dohodě s opozičními labouristy. „Musíme naslouchat tomu, co řekli voliči v těchto místních volbách,“ řekl Hancock BBC. „Myslím, že bychom měli být naladěni na kompromis,“ dodal.

Jednání mezi vládou a labouristy o kompromisní podobě brexitu začala před měsícem poté, co se premiérce Mayové třikrát nepodařilo v dolní komoře parlamentu prosadit dohodu o podmínkách odchodu z EU. Čtyři týdny rozhovorů ale nepřinesly žádný posun v pozicích obou stran, jejich další kolo se očekává v úterý. Vláda v uplynulých dnech naznačovala, že příští týden by mohl být pro proces hledání kompromisu poslední.

Podle vícero komentátorů se nyní rýsuje dohoda, a to hlavně v souvislosti s nastavením vztahů Británie a EU po brexitu. Web BuzzFeed News dnes píše o blížícím se kompromisu, který by obsahoval „celní ujednání a dynamické sladění“ britských pravidel o právech zaměstnanců s těmi unijními.

Podobné informace přinesl i týdeník The Spectator, který hovoří o připravované formě budoucího partnerství „velmi podobné celní unii“. Ta představuje pro labouristy základ ekonomického vztahu s EU po brexitu, Mayová ji však od počátku vyjednávání v Bruselu odmítala.

„Jestliže budeme schopni nalézt řešení, které poskytne výhody celní unie, aniž bychom se museli podřídit současným ujednáním, pak zde podle mě bude potenciál (na dohodu s labouristy),“ vysvětloval ministr Hunt.

Někteří komentátoři však i přes pozitivní signály po místních volbách zůstávají skeptičtí. Poukazují například na to, že i kdyby se Mayová s Corbynem nakonec dohodli, jejich oslabená pozice u stranických kolegů by mohla opět schválení výsledné dohody zmařit. Brexit s vidinou budoucí celní unie s EU by pro řadu konzervativních poslanců a také velkou část voličů vůbec nebyl brexitem. Na straně labouristů zase hrozí výrazná vlna odporu od členů, kteří požadují schválení podmínek brexitu v novém referendu. Nehledě na to, že jakoukoli změnu stávající dohody o brexitu by musely posvětit i ostatní státy EU.

Po nelichotivém výsledku v místních volbách se kromě toho opět ozývají hlasy volající po odchodu premiérky Mayové z čela Konzervativní strany. Její osud by v tomto směru mohly zpečetit volby do Evropského parlamentu, pro které průzkumy konzervativcům předpovídají další výrazný ústup z pozic.

