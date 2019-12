Místo dohody zpět ke slovní válce. Severní Korea označila Trumpa za senilního blázna

Zatímco ještě zkraje letošního roku se zdálo, že obě země naleznou společnou řeč, domluví se na jaderném odzbrojení Korejského poloostrova a zasadí se o formální ukončení války, v níž se Severní a Jižní Korea technicky vzato stále ještě nacházejí, v posledních měsících se vývoj vrací do starých kolejí.

Historicky druhý summit mezi Donaldem Trumpem a Kim Čong-unem, který se konal během února ve vietnamské Hanoji, skončil neúspěchem a prohlubování dalších vztahů se zadrhlo. Oba státníci se sice ještě stihli letmo vidět letos v červnu, když šéf Bílého domu navštívil demilitarizovanou zónu tvořící hranici mezi Severní a Jižní Koreou, a na Kimovu výzvu dokonce i na krátko vstoupil jako první prezident USA na území KLDR, to však bylo z těch světlejších okamžiků víceméně vše. Od té chvíle to jde s procesem vzájemného sbližování z kopce.

Pchjongjang chystá pro Washington „vánoční dárek“

Severní Korea dlouhodobě vyzývá Spojené státy, aby změnily svůj postoj k jednáním týkajícím se jaderného odzbrojení, na to však Američané příliš neslyší a času ubývá. K jednacímu stolu se podle KLDR měly obě strany vrátit nejpozději do konce kalendářního roku. Pakliže by se tak nestalo, byli by Severokorejci nuceni podle zpravodajského serveru BBC hledat „novou cestu“.