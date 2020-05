Ministerstvo financí navrhuje každoroční zdražení cigaret a stravenkový paušál

Spotřební daň u tabáku a cigaret by měla v letech 2021 až 2023 růst zhruba o pět procent ročně. Zároveň by měl být od příštího roku zaveden jako alternativa ke stravenkám tzv. stravenkový paušál. Obce by také měly mít nově možnost stanovovat místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Počítá s tím daňový balíček pro rok 2021, který předložilo ministerstvo financí vládě.

Podle materiálu by mělo další zvýšení spotřební daně do rozpočtu podle předběžných odhadů přinést v roce 2021 navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023. Odhad přitom počítá se změnou chování spotřebitelů, snížením celkového počtu spotřebitelů a s poklesem spotřeby tabákových výrobků. Zhruba o deset procent stoupla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, od letošního ledna.

Podle MF plán na zdražování tabáku a cigaret odpovídá požadavku tabákového průmyslu na předvídatelnost. Z dřívějšího vyjádření tabákových firem pro ČTK vyplývá, že MF by mělo být kvůli skokovému zvýšení daně letos ve stanovování nových sazeb v dalších letech zdrženlivé. V opačném případě podle nich hrozí nárůst černého trhu. Dlouhodobý plán na zvyšování spotřební daně obecně vítají.

Stravenkový paušál MF navrhuje zavést jako alternativu stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by podle úřadu mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

„Zdůrazňuji, že nerušíme stravenky a dnešní režim zachováváme. Pouze nabídneme zaměstnavatelům jednodušší a levnější alternativu, díky které si budou moct příspěvek na stravování dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Příspěvek tak bude moci čerpat další až milion zaměstnanců,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle dřívějšího vyjádření MF zavedení stravenkového paušálu bude výhodné pro zaměstnance, zaměstnavatele i restaurace. Naopak budou na něm tratit stravenkové firmy, kterým se sníží zisky z provizí od zaměstnavatelů a restaurací. Podle úřadu zavedení paušálu podporují Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu i většina členů Hospodářské komory. Naopak paušál se nelíbí odborům, podle kterých zaměstnavatelé budou peníze zneužívat, což se promítne do odvodů státu. Zavedení paušálu by mělo připravit veřejné financí o zhruba 2,3 miliardy korun, odhadlo MF.

Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Nyní mohou koeficient určit jen na celé území. Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce.