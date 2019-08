Milník pro trh s obligacemi: Německo poprvé prodalo 30leté dluhopisy se záporným výnosem

Úrok prodávaných dluhopisů byl stanoven na nula procent, což znamená, že německá vláda až do splatnosti dluhopisů nebude muset z dluhu platit žádné úroky. Investoři tak dostanou zpět jen své vložené peníze. Výnos u dluhopisů vyjadřuje procentní návratnost vycházející z kuponu, tedy úroku, a z kupní ceny.

Výnosy třicetiletých státních dluhopisů na hlavních trzích letos klesají kvůli obavám ze slabého hospodářského růstu a spekulacím, že centrální banky ve více zemích začnou uvolňovat měnovou politiku. To láká investory do investic s delší dobou splatnosti.

Slabá poptávka v dnešní aukci není podle investorů překvapením, vzhledem k poklesu výnosů třicetiletých dluhopisů v posledních týdnech. Výnosy 30letých dluhopisů německé vlády jsou tento měsíc nižší o 28 bazických bodů a směřují k největšímu měsíčnímu poklesu od roku 2016.

Čtěte: Proč Němcům vadí nominace Christine Lagardeové do čela ECB?

Šéfka MMF Christine Lagardeová ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

Analytik finančního ústavu Rabobank Matt Cairns poznamenal, že dnešní prodej byl testem trhu. Zájem sice zaostával, to by se však mohlo v blízké budoucnosti změnit vzhledem k očekávaným rozhodnutím Evropské centrální banky (ECB). Ta by mohla stáhnout výnosy ještě níže. Od ECB se očekává, že v září sníží úrokové sazby a oznámí další opatření na podporu ekonomiky a inflace.

V Německu už celá výnosová křivka dluhopisů klesla pod nulu. Před dnešní aukcí výnosy 30letých německých dluhopisů činily minus 0,15 procenta, mírně tak stouply z rekordního minima minus 0,31 procenta, kde byly minulý týden.

Čtěte také:

Německá ekonomika dál slábne, Berlín připravuje stimulační opatření

Německo loni udělilo skoro tisíckrát víc azylů než Česko

Za podporu uprchlíků e-mail „od Hitlera“. Šéf Siemensu čelí výhrůžkám neonacistů