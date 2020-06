Miliarda pro sport. Kluby dostanou kompenzace za zrušené akce i náklady na provoz svých zařízení

Národní sportovní agentura rozdělí miliardu korun na dotacích pro sportovní organizace na náklady na provoz zařízení, která kvůli koronaviru nesměla fungovat. V rámci programu COVID-SPORT to na pondělním zasedání schválil kabinet. Dotace pokryje maximálně polovinu doložených ztrát. Týkat se bude také výdajů za zrušené nebo odložené akce nebo nájem, které sportovní organizace musely hradit, i když nesměly provozovat svou činnost.

Činnost sportovních klubů, tělovýchovných jednot a dalších sportovních organizací v březnu ochromila vládní opatření proti šíření koronaviru. Sportovní organizace jsou neziskové, takže nemohou mít dostatečné rezervy na výpadek příjmů a nedosáhly ani na podporu z programů určených pro podnikatele.

Organizace s vlastními sportovními zařízeními měly fixní náklady na jejich správu, ale vypadly jim příjmy z pronájmů a dalších aktivit. Dotace by jim měla pokrýt část výpadku za březen až květen. „Cílem programu je udržet sportovní infrastrukturu provozovanou sportovními organizacemi ve funkčním stavu tak, aby po ukončení mimořádných opatření bylo možno navázat na její využití,“ uvedla agentura v návrhu pro vládu.

Finanční ztráty utrpěly také sportovní organizace, jež musely kvůli koronaviru zrušit nebo odložit plánované soutěže a závody. Kompenzaci dostanou pořadatelé nebo spoluorganizátoři akcí na březen až červenec 2020, které byly nahlášeny v termínových listinách a jejichž zrušení, odložení nebo omezení bylo oznámeno do konce května.

Může se jednat o národní i mezinárodní akce za účasti sportovců z více klubů nebo veřejnosti. „Sportovní akcí pro potřeby programu nejsou ligová či pohárová utkání dvou soupeřů, přátelská utkání, tréninky, soustředění a výcvikové tábory a podobně,“ doplnila agentura.

Třetí podporovanou skupinou by měly být sportovní organizace, které musely hradit nájem nebo podnájem sportovního zařízení, i když měly omezenou pravidelnou činnost. Jde znovu o období od března do května. Nájemní smlouva musela trvat minimálně od začátku tohoto roku a nesmělo jít o jednorázovou akci.

První peníze v polovině června

Návrh počítal s tím, že by se žádosti podávaly od 5. června do konce srpna. Schvalovány by byly postupně do vyčerpání celkové částky, tedy miliardy korun. S vyplácením by se mělo začít v polovině června. Organizace mohou žádat mimořádnou dotaci i na několik účelů, tedy například na provoz zařízení a zrušenou sportovní akci.

Česká unie sportu schválení návrhu přivítala. „Podařilo se přesně definovat příjemce této státní pomoci, kteří jsou v nouzi. U některých subjektů by dokonce hrozila insolvence, zastavení sportovní činnosti nebo neúnosné navýšení členských příspěvků,“ uvedl její předseda Miroslav Jansta. „Ochromení klubů by zhoršilo dostupnost sportování. Také proto je tato pomoc potřebná. K přípravě dotačního programu si agentura od sportovního prostředí vyžádala praktické připomínky, považuji to za profesionální přístup,“ řekl Jansta.

Pomoc bude vyplácena přímo žadatelům, tedy sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Servisní centra ČUS budou žadatele informovat a případně jim pomáhat s administrativou.