Mezi demokraty to vře. Sanders podle Warrenové řekl, že žena nemá proti Trumpovi šanci

Do debaty, jež se konala ve městě Des Moines v Iowě, se kvalifikovalo šest uchazečů: Bývalý viceprezident Joe Biden, který se řadí k umírněným kandidátům demokratů, levicoví senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová a někdejší starosta ze státu Indiana Pete Buttigieg, považovaný rovněž za umírněného. Kromě této čtveřice se debaty zúčastnili i kandidáti s nižšími preferencemi, senátorka Amy Klobucharová a miliardář Tom Steyer.

Velká část debaty byla věnována zahraniční politice. Zatímco představitelé levicového křídla Sanders a Warrenová by stáhli americké vojáky z Blízkého východu, Biden i Klobucharová by je zde ponechali. Sanders, který se ze všech účastníků debaty nejčastěji dostával ke slovu a vymezoval se vůči protikandidátům, se snažil zdůraznit, že na rozdíl od Bidena v roce 2002 nezvedl v Kongresu ruku pro invazi do Iráku - krok, který sám bývalý viceprezident označil za „chybu“.

Sanders se oproti ostatním kandidátům lišil také v pohledu na obchodní politiku. Bidena, Warrenovou a další kandidáty nařknul, že podporují podle něj nevýhodnou severoamerickou smlouvu o volném obchodu USMCA i obchodní dohodu s Čínou, zatímco on by prosazoval více ochranářských opatření.

Bloomberg proti všem. Bojí se debat a kandidaturu si chce koupit, útočí na něj rivalové

Kandidát na prezidenta USA Michael Bloomberg ( Autor: Profimedia.cz )

Debatu provázelo napětí mezi Sandersem a Warrenovou, která svého volebního soka dříve v úterý obvinila, že jí v roce 2018 při soukromém rozhovoru řekl, že žena nedokáže v prezidentských volbách porazit současného republikánského šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Sanders tento výrok kategoricky popřel. „Neřekl jsem to,“ citovala agentura DPA Sanderse. Ten dodal, že podpoří jakoukoliv ženu či muže, který obdrží nominaci Demokratické strany a utká se s Trumpem.

Miliardář Steyer, který dostával v diskusi nejméně prostoru, se snažil pasovat do role největšího zastánce boje proti změnám klimatu: „Pořád mě šokuje, že jsem tady na podiu jediný kdo řekne toto: První den (v úřadu) bych vyhlásil stav klimatické nouze,“ uvedl.

Debaty budou ve stejném formátu pokračovat i poté, co se 3. února v Iowě rozjedou demokratické primárky.

