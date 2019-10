Města proti kamionům. Ať stát zakáže kamiony na okreskách, žádají zástupci radnic

„Víme, kudy vedou paralelní silnice, po nichž budou jezdit kamiony zdarma. Bude to znamenat pro stát i výpadek příjmů z mýta,“ řekla výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Sama má zkušenosti z pozice někdejší starostky města Jesenice. Těžká auta tudy v noci objíždějí placený úsek na Pražském okruhu.

Zástupci svazu se proto sešli s ministerstvem dopravy a navrhují, aby v Česku platil plošný zákaz jízdy kamionů na silnicích druhých a třetích tříd. Podobné opatření už platí na Slovensku nebo v Rakousku. Pokud by k němu stát nepřistoupil, starostové by zvažovali osazování zákazových značek

Ředitel společnosti CzechToll, která v Česku bude od prvního ledna provozovat satelitní výběr mýtného, Matej Okáli, řekl, že systém je k možnosti zákazu připraven. „Za tři měsíce jsme na Slovensku zvládli zpoplatnit patnáct tisíc kilometrů silnic. Nemusí se nikde nic složitého stavět, jde v podstatě o změnu softwaru,“ prohlásil. Mýto má být podle něj strategickým nástrojem státu, jímž sleduje a dokáže eliminovat tranzitní dopravu. „Když jsme analyzovali data na Slovensku, přišli jsme na to, že jedna silnice třetí třídy u Pezinku patří mezi nejzatíženější v zemi. To všechny překvapilo,“ popisuje.

Ministerstvo dopravy nejprve slíbilo, že mýto zůstane na nových úsecích „jedniček“ vypnuté, po změně ve vedení úřadu ale názor změnilo. Přece jen devět set nových kilometrů bylo jedním z klíčových bodů tendru za 10,75 miliardy korun a právě díky tomu zvítězila satelitní technologie. Nezpoplatněné úseky silnic prvních tříd chce tedy ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) sledovat půl roku. Pokud se prokáže, že je dopravci využívají k objíždění zpoplatněných míst, úřad na ně rozšíří mýto. „Pokud to bude mít dopad na životy občanů, po šesti měsících bych provedl změnu vyhlášky a rozšířil zpoplatnění i na tyto dosud nezpoplatněné úseky,“ uvedl Kremlík.

Velký bratr

Obce také žádají, aby dopravci dostali povinnost nevypínat monitorovací palubní jednotky po celou dobu jízdy po území Česka, což by ukázalo, zda se zpoplatněným úsekům nevyhýbají. Podle Kremlíka je to možné, obdobná forma sledování jízd se používá na Slovensku. Potíž je ale v tom, že by se v Česku musel změnit zákon, což je běh přibližně na dva roky.

Sami přepravci si nicméně stěžují na to, že je stát omezuje a zároveň jim nedává alternativy. Podle tajemníka sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře plynulosti dopravy v Česku brání třeba nedostatek odpočívadel pro kamiony. Chybí jich přibližně 1500.

Mýtná brána, na dálnici R4 u Řitky u Prahy ( Zdroj: archiv mf, Autor: archiv mf )

Podobná situace je i v ostatních státech Evropy, kde by ke stávajícím 300 tisícům odpočívek mělo přibýt ještě sto tisíc, aby byl stav uspokojující. „Proto považujeme za špatný krok debaty o rozšíření nedělního zákazu jízdy kamionů. Pokud začne platit, kamiony prostě hromadně pojedou v dalších časech, což plynulosti dopravy nepomůže,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Řešením situace je postupovat alespoň základními kroky, jako je efektivní řešení uzavírek nebo odklízení autonehod. „Zvýšit průjezdnost dálnic je těžké. Začít se musí už v aglomeracích, kde se dají řešit chytře nastavení křižovatek a dopravy celkově. Na dálnicích pak pomohu bezpečnostní oznámení,“ řekl Jan Čáka, expert pro smart kamery a inteligentní dopravu společnosti Bosch.

Kdo vybere mýto

Všechny plány na regulaci pomocí mýta mohou jít ale k ledu, pokud bude muset stát znovu řešit mýtný tendr. Ten stávající, který vyhrálo konsorcium CzechToll a SkyToll ze stáje Petra Kellnera, podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže neplatí. Státu dal rok na to, aby problémy se soutěží odstranil, a po tu dobu může mýto vybírat vítěz. „My máme uzavřenu platnou smlouvu a jsme pod sankcemi. Od prvního ledna bude systém spuštěn, a co bude za rok, neumím predikovat,“ řekl Matej Okáli. Do věci může ještě promluvit předseda ÚOHS Petr Rafaj, který řeší odvolání konsorcia, a také Nejvyšší správní soud.

Do nového mýtného systému se zaregistrovalo 122 tisíc vozidel. Přibližně jde 27 procent z celkového počtu vozů, které registraci potřebují. Nejistotu vyvolávají právní spory kolem mýta. Většina z registrovaných jsou velké dopravní firmy, malí dopravci vyčkávají.

