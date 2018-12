Merkelovou v čele CDU nahradila Annegret Krampová-Karrenbauerová

Annegret Krampové-Karrenbauerové je v CDU 37 let

- Annegret Krampová-Karrenbauerová, které se přezdívá zkráceně AKK, od února 2018 zastávala post generální tajemnice CDU, když ji do funkce zvolilo 98,9 procenta hlasujících. Před tím byla od srpna 2011 ministerskou předsedkyní druhé nejméně lidnaté spolkové země Sárska.

- Mezi křesťanskými demokraty se těší velkému respektu. Zastává velmi podobné politické názory jako dosavadní šéfka strany, německá kancléřka Angela Merkelová. Svoje názory navíc Krampová-Karrenbauerová prosazuje stejným způsobem jako její předchůdkyně, která v čele CDU stála více než 18 let, tedy uvážlivě a pragmaticky. Očekává se, že by pod vedením Krampové-Karrenbauerové mohla pokračovat vláda velké koalice CDU/CSU a SPD a zemi by tak nehrozily předčasné volby. Média ji někdy přezdívají „mini-Merkelová“.

- CDU by podle Krampové-Karrenbauerové měla být stranou, která spojuje různé názorové proudy, a nikoliv rozděluje. V čele křesťanských demokratů by se ráda soustředila především na výzvy digitalizace, vnitřní a sociální bezpečnosti nebo na vztahy uvnitř Evropské unie.

- Na listopadové konferenci v Lübecku poznamenala, že není možné, aby CDU zcela ochromilo téma migrace. Začátkem příštího roku by se podle ní měli sejít příznivci migrační politiky Merkelové i její odpůrci a jednou pro vždy si vyříkat pohled na září roku 2015, kdy se rozhodlo o tom, že Německo neuzavře uprchlíkům své hranice, a na to, jak se z uplynulých tří let poučit. Zastává také názor, že by strana měla změnit svou debatní kulturu. Nové návrhy podle ní nemají přicházet hotové shora, z kancléřství, ale nejdříve se o nich má diskutovat v celé straně, pak v poslanecké frakci a až nakonec ve vládě.

- Průzkumy veřejného mínění ukázaly, že byla favoritkou volby. Podle listopadového průzkumu pro televizi ARD si Krampovou-Karrenbauerovou za předsedkyni strany přálo 46 procent příznivců CDU, bývalého šéfa poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedricha Merze 31 procent a ministra zdravotnictví Jense Spahna jen 12 procent. V dnešním rozhodujícím druhém kole volby se pro Krampovou-Karrenbauerovou vyslovilo 517 z 999 hlasujících delegátů. Její hlavní konkurent Merz získal 482 hlasů, a skončil tak poražen velmi těsně.

- Do CDU vstoupila v roce 1981, od roku 2010 je členkou předsednictva strany. Od září 1999 do března 2018 byla členkou sárského parlamentu, v letech 2000 až 2011 postupně zastávala post sárské ministryně vnitra, vzdělání a kultury a práce a sociálních věcí.

- Narodila se 9. srpna 1962 ve Völklingenu. Pochází z katolické rodiny.

- Studovala právo a politologii na univerzitě v Trevíru a Sárské univerzitě. V roce 1990 získala magisterský titul v oboru politologie.

- V roce 2016 obdržela nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie.

- Je vdaná, má tři děti.