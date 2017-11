V prezidentských volbách bude mít šanci kandidovat maximálně devět uchazečů o Pražský hrad. Zbylých 11 kandidátek zjevně nesplňuje zákonné předpoklady. Vyplývá to z informací ministerstva vnitra. Ve volbách by se tak měli utkat veřejně známí uchazeči, kteří se ke kandidatuře jasně přihlásili. O kandidátech, kteří se voleb budou moct zúčastnit, rozhodne do 24. listopadu.