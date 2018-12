Konzervativci musí hledat nového lídra. Mayová stranu do voleb v roce 2022 nepovede

Zopakovala, že pokud by se vyměnil lídr nyní, bylo by to s ohledem na brexit velmi špatně načasované. Úryvky z klíčového projevu Mayové za zavřenými dveřmi citovala mimo jiné agentura Reuters a list The Guardian.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Podle odhadů médií a agentur Mayová hlasování konzervativních poslanců ustojí.

