Mayová ustála hlasování o nedůvěře poslanců své vlastní strany

Zákonodárci vládní Konzervativní strany, jichž se hlasování zúčastnilo všech 317, odpovídali v tajném hlasování na otázku, zda mají důvěru v Theresu Mayovou jako svou vůdkyni. Aby svou funkci Mayová uhájila, potřebovala získat prostou většinu 159 z 317 zákonodárců Konzervativní strany. Kritikové premiérky Mayové vyvolali hlasování v souvislosti s bouřlivými spory kolem příprav na ochod země z Evropské unie.

Skutečnost, že dnes zvítězila, znamená, že nové vnitrostranické hlasování o nedůvěře nemohou poslanci její strany vyvolat přinejmenším příštích dvanáct měsíců.

Podle informací některých konzervativních poslanců Mayová v proslovu před hlasováním naznačila, že neplánuje stranu vést do řádných voleb v roce 2022. Podle britských médií je tak možné, že jako vůdkyně strany dříve či později sama odstoupí. Podle některých zdrojů, které citovala například televizní stanice Sky News, ale Mayová poslancům své strany přímo neodpověděla na otázku, zda by vedla stranu do případných předčasných voleb.

Vlastní poslanci lídrovi Konzervativní strany nedůvěru vyjádřili naposledy v roce 2003, kdy formace byla v opozici. Tehdy byl na základě hlasování funkce zbaven Iain Duncan Smith, který nyní patří ke kritikům premiérky Mayové.

