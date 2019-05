Mayová přichází s kompromisem, labouristům nabídne dočasnou celní unii

Labouristický předák John McDonnell v reakci obvinil Mayovou z ohrožení rozhovorů vypuštěním informací do médií. Dodal však, že jednání budou pokračovat a že dohoda musí být, pokud možno, hotová rychle.

V Británii po čtvrtečních místních volbách, v nichž voliči podle všeho potrestali obě hlavní politické strany za chaos kolem brexitu, sílí hlasy volající po dosažení kompromisu, který by umožnil po dvou odkladech zrealizovat odchod Británie z EU. Premiérka Mayová ve sloupku v nedělníku Mail on Sunday vyzvala lídra labouristů Jeremyho Corbyna slovy „pojďme se dohodnout“.

Vícero médií o víkendu zveřejňuje zprávy o možném kompromisu ohledně podoby vztahů Británie s EU po brexitu, který by mohl umožnit ratifikaci klíčové brexitové dohody. Podle The Sunday Times bude vládní nabídka obsahovat „všeobecnou“ celní unii trvající do příštích parlamentních voleb v Británii, tedy do roku 2022. „Labouristé by pak mohli ve volebním programu prosazovat měkčí brexit, pokud by chtěli, a nový konzervativní premiér by mohl prosazovat tvrdší brexit,“ uvedl nejmenovaný zdroj listu The Sunday Times.

Labouristé od začátku rozhovorů s vládou požadují mimo jiné „trvalou a všeobecnou“ celní unii s EU a také záruku ohledně toho, že případnou aktuální dohodu neporuší příští lídr Konzervativní strany. Mayová však v komentáři v Mail on Sunday dala poměrně jasně najevo, že nic takového garantovat nemůže. Případnou mezistranickou dohodu označila za odrazový můstek, protože „žádný parlament nemůže zavázat svého nástupce“.

Přesto podle The Sunday Times bude moci Corbyn novou nabídku vlády prezentovat jako své vítězství. Vláda se údajně chystá přijmout požadavek opozice na „držení kroku“ s řadou unijních pravidel ohledně zboží a práv zaměstnanců. „Poradci říkají, že úterní schůzka dvou stran bude 'okamžikem pravdy',“ dodává nedělník.

Za labouristy reagoval stínový ministr financí John McDonnell, který podobně jako Mayová po výsledcích místních voleb hovořil o vzkazu voličů, že je třeba „vyřešit brexit“. Ve vysílání televize BBC uvedl, že premiérce Mayové nedůvěřuje. „Ne po tomhle víkendu, kdy porušila mlčenlivost… Popravdě si myslím, že ohrozila vyjednávání kvůli své vlastní ochraně,“ řekl.

Dodal nicméně, že jednání budou v nadcházejícím týdnu pokračovat. „Musíme se nyní dohodnout rychle, jestli to půjde,“ uvedl.

Mayová doufá, že dohoda s labouristy o budoucích vztazích by jí umožnila po třech neúspěšných pokusech prosadit v parlamentu dohodu o podmínkách odchodu z EU. Jak ale podotýká část komentátorů, takový vývoj by zdaleka nebyl zaručen. „Celní unie by pobouřila největší podporovatele brexitu v Konzervativní straně, podle nichž takové uspořádání nectí výsledek referenda z roku 2016 o odchodu z EU,“ napsala agentura Reuters. Na straně labouristů je zase potenciální překážkou velký počet poslanců, kteří požadují potvrzení podmínek brexitu v referendu.

Na tento aspekt dnes poukázal i McDonnell, který zároveň zopakoval požadavek labouristů na dlouhotrvající dohodu. Potenciální nástupci Mayové podle něj hrozí, že „jakékoli ujednání rozcupují“. „Takto nemůžeme vyjednávat,“ dodal.

Reportér deníku The Daily Telegraph Peter Foster dodává, že podoba budoucích vztahů prezentovaná v The Sunday Times „moc nedává smysl“. Při schválení stávající brexitové dohody by totiž až do roku 2022 mohlo trvat přechodné období, v němž by partnerství Británie s EU bylo stejné jako za členství Británie v evropském bloku.

Ratifikace brexitové dohody by také znamenala přijetí závazku o zachování volného režimu na irské hranici v rámci takzvané irské pojistky. Tento bod je však neslučitelný s možností budoucího „tvrdšího brexitu“, který zmiňuje The Sunday Times. „Řekli byste, že v určité chvíli se přestaneme pokoušet věci posouvat dopředu mlžením a polopravdami, ale zjevně tomu tak není,“ uzavřel svou analýzu Foster.

