Mayová: Nedovolím, aby nebyl respektován výsledek referenda o brexitu

„Nemůžeme přijmout nic, co by ohrozilo jednotu naší unie, stejně jako oni nemohou přijmout nic, co by ohrozilo jednotu jejich,“ řekla Mayová v projevu. Podle premiérky ovšem není přijatelné, aby EU odmítala návrhy Británie, aniž by předkládala alternativy.

Podle britské premiérky nastal v jednáních o odchodu Británie z Evropské unie pokrok, přesto ale zůstávají problémy, které je nutné vyřešit. Jednání jsou složitá, ale že taková budou, to nikdy nezastírala, řekla. Zároveň zopakovala, že „žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“.

Občany Evropské unie žijící v Británie Mayová ujistila, že jsou v její zemi vítáni. „Jste naši přátelé, naši sousedé, naši kolegové. Chceme, abyste zůstali,“ řekla.

Druhé ujištění ve svém projevu adresovala Mayová obyvatelům Severního Irska. „Uděláme vše pro to, abychom zabránili tvrdé hranic,“ uvedla s odkazem na možný přísný režim na hranici mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, která i po brexitu zůstává součástí EU.

„Nikdo nechce dobrou dohodu více než já, ale Evropské unii by mělo být jasné: Nezvrátím výsledek referenda, ani nerozdělím svou zemi,“ uvedla Mayová na závěr proslovu. Reagovala přitom zjevně na návrhy některých politiků, aby se v Británii konalo druhé referendum o brexitu a na návrh, aby Severní Irsko zůstalo na rozdíl od zbytku Spojeného království součástí celní unie.

