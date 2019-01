Mayová má další šanci. Poslanci jí dali zelenou k dalšímu vyjednávání o brexitu

Britští poslanci se v úterý vyjadřovali k usnesení, kterým berou na vědomí plány vlády ohledně dalšího postupu. To nakonec sněmovnou prošlo bez formálního hlasování.

Předtím se hlasovalo o sedmi pozměňovacích návrzích, kterými se poslanci snažili do brexitového procesu promluvit a získat nad ním více kontroly. Podrobný plán pro odvrácení obávaného brexitu bez dohody ale neuspěl, stejně jako snaha získat prostor pro projednání alternativních návrhů ohledně dalších britských kroků. Těsnou většinou byl přijat pouze pozměňovací návrh požadující odmítnutí brexitu bez dohody. Opatření však není právně závazné a nepředkládá nástroje, které by vedly k jeho realizaci.

Naopak rozdílem 16 hlasů sněmovna schválila návrh, který měl podporu vlády, a který požaduje nahrazení severoirské pojistky zatím neupřesněnými „alternativními ujednáními“. Pojistka zajišťující zachování hladkého provozu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem byla přitom do brexitové dohody zahrnuta i na přání Londýna a Mayová dříve uváděla, že žádná dohoda se bez tohoto opatření neobejde. Řada poslanců ovšem v nynější podobě pojistky vidí nebezpečí, že Británie tímto způsobem zůstane i po brexitu připoutána k unijním strukturám.

Přečtěte si komentář: Brexit a nepříliš prozíravý posměch

Britská premiérka chce na základě úterního rozhodnutí poslanců začít znovu vyjednávat s EU, ta však opětovné otevření rozhovorů o textu dohody odmítá. Mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska v reakci na dění v britském parlamentu uvedl, že nové vyjednávání o podmínkách britského odchodu z Unie není možné. „Pojistka je součástí dohody o vystoupení a dohoda o vystoupení není otevřena novému vyjednávání,“ uvedl Tuskův mluvčí Preben Aaman. Stejně se vyjádřil také mluvčí irského premiéra Lea Varadkara.

Mayová přiznala, že si je vědoma „omezené“ náklonnosti EU k novému vyjednávání, s jasným vzkazem od britského parlamentu je ale podle ní dosažení ohlášených cílů možné. Podle premiérky je po úterní sérii hlasování jasné, že změny v irské pojistce jsou cestou ke schválení brexitové dohody v Dolní sněmovně.

„Upravenou“ dohodu s EU chce Mayová poslancům předložit do 13. února. Uvedla, že pokud by se do tohoto data nekonalo další hlasování, ještě téhož dne by vystoupila s prohlášením k poslancům. Ti by pak o něm následující den debatovali a mohli by přijít s dodatky.

Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že ať už bude další vývoj jakýkoli, bude podle něj vláda nucena odchod Spojeného království z Unie plánovaný na 29. března odložit. Mayová zatím tuto možnost nepřipouští, avšak například v úterý před poslanci ji explicitně nevyloučila.

