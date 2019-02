Mayová dál odmítá celní unii s EU, s Corbynem jedná smířlivě

Corbyn ve svém dopise Mayové minulý týden zformuloval pět podmínek pro podporu vládního plánu odchodu Británie z EU. Hlavní je souhlas s „trvalou a všeobecnou“ celní unií i po brexitu. Dalšími jsou udržení těsného vztahu s jednotným trhem, udržení práv a ochranných opatření pro pracující, zapojení do některých unijních agentur a fondů a bezpečnostní spolupráce.

Ministerská předsedkyně v odpovědi uvedla, že chce, aby „obě strany“ diskutovaly o „alternativních ujednáních“ ke stávající podobě takzvané irské pojistky. Tato pojistka obsažená v připravené dohodě o podmínkách brexitu má zabránit „tvrdé hranici“ s EU na hraniční linii mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Mechanismus vypracovaný britskými a unijními vyjednávači ale odmítají stoupenci důsledného rozchodu s unií, kteří se obávají, že v současné podobě představuje pojistka riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu.

Žádný z Corbynových pěti požadavků Mayová nesmetla ze stolu, zpochybnila však jeho plán ohledně celní unie a vyústění, v němž by Londýn mohl promlouvat do budoucích obchodních smluv EU. „Není mi jasné, proč si myslíte, že by bylo lepší usilovat o možnost mluvit do budoucích obchodních smluv EU než o schopnost uzavírat naše vlastní,“ napsala. Formulace premiérčina dopisu je sice podle BBC v tomto ohledu jemnější, nicméně poradci premiérky v soukromých vyjádřeních „trvalou celní unii“ rozhodně vylučují.

Přečtěte si komentář: Brexit a nepříliš prozíravý posměch

Britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox následně vzkázal, že Corbynova představa o účasti při budoucích vyjednáváních EU je „nebezpečná iluze“. Podle hlavní tajemnice ministerstva financí Liz Trussové by zachování celní unie s EU „rozhodně nemělo být vládní politikou“. Návrhy labouristického lídra naopak už minulý týden podpořili čelní představitele unijních institucí a dnes se k nim přidal i hlavní vyjednávač o brexitu Michel Barnier.

Smířlivý tón premiérčina dopisu Corbynovi se odrazil také ve zdůraznění toho, v čem se oba lídři nerozcházejí. „Je dobré, že se shodujeme v tom, že Spojené království by mělo z Evropské unie odejít s dohodou,“ napsala především Mayová. S vůdcem opozice se podle ní také shodují, že „aktuálním naléhavým úkolem je najít dohodu ohledně hranice Severního Irska s EU, která by mohla získat podporu v parlamentu a kterou by bylo možné dojednat s EU“, nikoli „usilovat o volby či o druhé referendum“.

Mayová zároveň nastínila plány na sérii opatření, která jsou zcela zjevně navržená tak, aby přesvědčila nerozhodnuté labouristické poslance, napsal web Politico. Deník The Guardian zase v analýze uvádí, že dopis představuje pokus o to odkrýt názorové rozdíly uvnitř Labouristické strany a zároveň ukázat, jak málo se ve skutečnosti opoziční požadavky liší od vládní „rozvodové“ dohody.

Předákovi opozičních labouristů premiérka také napsala, že se těší na setkání „co nejdříve“. Konkrétní termín zatím stanoven nebyl.

Moderátor televize ITV Robert Peston i přes jisté pozitivní signály ohledně potenciálního kompromisu mezi Mayovou a Corbynem varuje, že takováto dohoda je stále poměrně daleko. Kompromisní forma brexitu podle něj existuje, avšak oba lídři by prý za dohodu zaplatili vysokou cenu v podobě rozkolu ve svých stranách.

„Chci říct, že vize Mayové a Corbyna o stravitelném brexitu jsou si vzájemně mnohem bližší než stanoviska prounijních a brexitářských křídel v obou jejich stranách. (…) Pro oba dva je to celé o tom, jestli jejich vnímání národního zájmu předčí zájmy stranické,“ napsal Peston.

Dále čtěte: