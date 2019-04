Mayová chce EU požádat o další odklad termínu brexitu

„Opustit (EU) s dohodou je nejlepším řešením, takže budeme potřebovat další prodloužení článku 50, které ale bude co možná nejkratší a které skončí v okamžiku, kdy schválíme dohodu,“ uvedla premiérka v prohlášení s odkazem na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací před více než dvěma lety spustila jednání o odchodu Británie z EU. Cílem odkladu aktuálního termínu brexitu podle ní je, „abychom odešli včasně a spořádaně“.

Ve snaze dostat Británii z patové situace Mayová nabídla předsedovi Labouristické strany Jeremymu Corbynovi, aby s ní jednal o novém brexitovém plánu, který by zajistil, že Británie opustí EU s dohodou.

Jakýkoli nadstranický plán, který by měl být po jednáních předložen ke schválení parlamentu, musí být podle Mayové ale založen na brexitové dohodě, kterou vyjednala v loňském roce s Bruselem. „Musíme se zaměřit na náš budoucí vztah s Evropskou unií,“ zdůraznila premiérka s odkazem na politickou deklaraci, která není součástí brexitové dohody.

Pokud by poslanci nový brexitový plán neschválili, předložila by jim vláda sérii alternativních návrhů týkajících se budoucího vztahu Británie s EU, o kterých by mohli hlasovat. „Vláda je připravena řídit se stanoviskem sněmovny,“ dodala Mayová.

Premiérka zároveň zdůraznila, že vše, o čem dnes hovořila, se musí stihnout do 22. května, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu. „Toto je těžká doba pro všechny… Ale můžeme a musíme najít kompromis, který zajistí Britům to, pro co hlasovali,“ dodala na závěr Mayová.

„I když ani po dnešku nevíme, jaký bude konečný výsledek, buďme trpěliví,“ reagoval na prohlášení Mayové předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten již minulý pátek svolal na 10. dubna mimořádný summit EU. Právě na něm by mohli šéfové států a vlád EU schválit či zamítnout další odklad brexitu.

Agentura DPA dnešní prohlášení britské premiérky označila za „dramatický obrat“ v jejím brexitovém kurzu. Podle komentátorů stanice Sky News Mayová dospěla k závěru, že severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) a část euroskeptických konzervativců její dohodu nikdy nepodpoří, a ona se tak musí obrátit na opozici.

Britská média nyní netrpělivě očekávají, jak labouristé na nabídku premiérky Mayové zareagují. Podle labouristického poslance Lloyda Russella-Moylea se předseda jeho strany Corbyn o plánu Mayové na jednání dozvěděl až z televizní obrazovky.

Jiné opoziční strany už premiérku kritizovaly. Například skotská první ministryně a šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová varovala parlament, aby se měl na pozoru, neboť se může ze strany Mayové jednat o „past“. „Pokud poslanci umožní, aby 12. duben prošel, aniž bychom se zavázali k boji v evropských volbách, stal by se 22. květen dnem odchodu, z nějž by nebylo úniku… a pak by premiérka mohla říci: je to moje dohoda nebo žádná dohoda,“ napsala Sturgeonová na twitteru.