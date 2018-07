Mayová a Trump se dohodli na jednání o „ambiciózní“ obchodní dohodě

Mayová po setkání s Trumpem ocenila zvláštní vztah Británie a USA a prohlásila, že spolu s americkým prezidentem chtějí tento vztah ještě prohloubit. Jednou z oblasti hlubší spolupráce by podle ní měla být bezpečnost, další hospodářství a obchod.

Na dotaz týkající se kritiky chystané podoby odchodu Spojeného království z Evropské unie, která z úst amerického prezidenta zazněla v rozhovoru poskytnutém listu The Sun, Mayová řekla, že zařídí takový brexit, pro jaký Britové hlasovali v předloňském referendu. Zdůraznila, že brexitem skončí volný pohyb osob, posílání peněz do rozpočtu EU, jurisdikce Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku na britském území i účast Británie na společné zemědělské politice. „To je to, pro co Britové hlasovali, a to je to, co jim dáme,“ zdůraznila.

Trumpovi premiérka poděkovala za podporu, které se Británii od Washingtonu dostalo v souvislosti s kauzou otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Anglii, ze které Londýn obviňuje Moskvu, jež to popírá.

Mayová zároveň přivítala skutečnost, že se v pondělí uskuteční summit Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Za důležité označila, že americký prezident do jednání se svým ruským protějškem vstupuje „z pozice síly“ a s jednotnou Severoatlantickou aliancí v zádech.

