Makedonie zahájila přístupové rozhovory s NATO. Členem se může stát do 18 měsíců

Makedonie dnes oficiálně zahájila přístupové rozhovory se Severoatlantickou aliancí, která tuto bývalou jugoslávskou republiku pozvala do svých řad na summitu konaném 12. července v Bruselu. Do Skopje v této souvislosti přicestovala delegace vedená ředitelem úřadu pro euroatlantické a globální partnerství NATO Jamesem Mackeyem, podle jehož mínění by se Makedonie mohla stát 30. členem aliance do 18 měsíců.