Majerová Zahradníková ukončila členství v ODS. Zvažuje spolupráci s Klausem mladším

Uvedla, že ji k tomuto kroku vedlo dlouhodobé směřování stranické politiky, které jí nebylo příjemné. „Jsem opravdu zarytý pravicový modrý konzervativec. Události posledních tří měsíců mě neustále přesvědčovaly o tom, že to není to, za co jsem do ODS vstupovala, za co bojuji, čemu věřím já a co od nás očekávají naší voliči,“ řekla Majerová Zahradníková.

Z klubu poslankyně odešla potom, co minulý týden nehlasovala pro odvolání Klause mladšího ze školského výboru. Od Klause, který byl z ODS vyloučen, dostala již dříve nabídku účasti ve formovaném novém uskupení. Chtěla však nejdříve vyřešit své vztahy v ODS. „Nyní jsem nezařazený poslanec, s Václavem Klausem mladším máme výborný vztah, jsme kolegové ve sněmovně. Pokud to, čemu věříme a naše programové priority se protnou, tak s ním do budoucna možná budu velice ráda spolupracovat, ale je to předčasné nyní hodnotit,“ doplnila Majerová Zahradníková, která je poslankyní od listopadu 2017.

Podle šéfa olomoucké ODS Martina Majora poslankyně na pondělním jednání přiblížila spolustraníkům motivy svých kroků a následně oznámila, že po zralé úvaze ukončuje také členství v ODS. „Samozřejmě mě to mrzí, jak po stránce lidské, tak po stránce pracovní,“ řekl Major. Podotkl přitom, že se rozcházejí bez jakékoliv pachuti a s tím, že možná budou v budoucnu politickými konkurenty, ale určitě ne nepřáteli. „Ztrácíme tak zastoupení ve sněmovně, je to smutné, ale bohužel to byl jediný poslanec, kterou ODS v Olomouckém kraji měla,“ dodal Major.

Uvedl, že její odchod je logickým vyústěním celé situace. Na otázku, zda to není podraz na voliče, se nechtěl vyjádřit s tím, že mandát náleží poslanci, nikoli politické straně. „Podraz by to byl, pokud bych byla lídrem celé kandidátky. Mandát jako takový vám dávají vaši voliči, já si toho vážím. Já necítím potřebu a nebyla vyslovena vůle z mého místního sdružení se toho mandátu vzdávat, neboť budu nadále hájit hodnoty, za které jsme byla do Poslanecké sněmovny zvolena,“ doplnila poslankyně.

Podle Michala Záchy, který je pověřen řízením krajské ODS, jde o rozhodnutí místní buňky. „Podle mne poslanec zvolený za ODS by měl být člověkem, který ctí, prosazuje a respektuje její program a je členem poslaneckého klubu. Když se poslanecký klub rozhodne, že bude hlasovat takto, má se většina respektovat a ctít. Je to její svobodné rozhodnutí, žádný nátlak na ni nebyl, přišla už takto rozhodnuta,“ řekl Zácha.

