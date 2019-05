Maďarsko je obráncem evropské kultury, řekl Zeman po jednání s Áderem

Setkáním s prezidentem Áderem Zeman zahájil oficiální část své třídenní návštěvy Maďarska. Před Sándorovým palácem, sídlem hlavy maďarského státu, ho s manželkou Ivanou přijali s vojenskými poctami.

Hlavy států jednaly především o hospodářské spolupráci obou zemí, dotkly se ale také spolupráce v energetice, boje proti nelegální migraci, boje proti terorismu či další součinnosti v rámci visegrádské skupiny. Jejími členy je kromě Česka a Maďarska také Slovensko a Polsko.

Prezident Áder upozornil, že Česko je šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem Maďarska a Češi jsou důležití i pro maďarský cestovní ruch. Loni jich do Maďarska přijelo téměř 300 tisíc. Podle maďarského prezidenta se hlavy států shodly také na tom, že používání jaderné energie je z hlediska energetické bezpečnosti obou států nezbytné. Český prezident navštíví ve čtvrtek v rámci své návštěvy jadernou elektrárnu Paks jižně od Budapešti.

Budapešť, setkání statečných státníků. Pan prezident s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. pic.twitter.com/g5X0QuBR63 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 15. května 2019

Zeman s Áderem hovořili také o nutnosti reformovat Evropskou unii. Podle českého prezidenta by si například Evropská komise „neměla hrát“ na evropskou vládu a měla by být jen „obslužným aparátem“. O užití zdrojů z rozpočtu EU by podle něj měli rozhodovat národní státy a v oblasti migrace by se podle Zemana měla posílit ochrana vnějších hranic.

Miloš Zeman zopakoval, že Maďarsko považuje za „čestného souseda“, a skutečnost, že český prezident zemi navštívil naposledy před sedmi lety, označil za chybu, kterou nyní napravil.

Na státní návštěvě Maďarska byl naposledy v prosinci 2012 prezident Václav Klaus. Zeman je od března 2013, kdy se ujal funkce prezidenta, v Maďarsku na dvoustranném jednání poprvé, byl tam však v minulých letech jako hlava státu třikrát u příležitosti mnohostranných akcí.

Po setkání s Áderem se Zeman sešel i s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Čeští novináři na místo konání schůzky přístup neměli. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na twitteru schůzku označil za „setkání statečných státníků“. Odkázal zároveň na vyjádření prezidenta USA Donalda Trumpa, který při pondělním setkání v Bílém domě Orbána ocenil za to, že odvádí „skvělou práci“ v mnoha směrech, „respektovanou v celé Evropě“. Mimo jiné Trump vyzdvihl maďarský postup při řešení nelegální migrace.

Orbánův mluvčí Bertalan Havasi agentuře MTI řekl, že maďarský premiér s českým prezidentem jednal o prohloubení spolupráce v rámci visegrádské čtyřky a v hospodářství především v jaderné energetice a cestovním ruchu. Mezivládní spolupráci Maďarska s Českem Orbán podle mluvčího označil za vynikající ve všech oblastech.

Po Orbánovi se český prezident setkal s předsedou parlamentu Lászlóem Kövérem. Počátku této schůzky novináři přítomni být mohli.

Zeman se už v úterý, kdy do Budapešti dorazil, setkal s českými a maďarskými podnikateli. Při této příležitosti se označil za lobbistu za jakoukoli českou firmu, která chce proniknout do zahraničí. Hlavu státu na návštěvu Maďarska doprovodily tři desítky zástupců českých firem, především z oblasti energetiky či strojírenství.

Zeman po loňských prezidentských volbách řekl, že by chtěl během svého druhého mandátu navštívit všechny sousední státy a „čestného souseda“ Maďarsko. V Bratislavě, Varšavě a Berlíně byl již loni, do Vídně zavítal letos v dubnu. Návštěva Budapešti, kam přiletěl v úterý odpoledne, tak byla poslední na tomto seznamu.

