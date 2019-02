Londýn vyjednávání o brexitu jen předstírá, zní od představitelů EU

V Bruselu a Štrasburku se tento týden konalo další kolo jednání mezi britskými a unijními představiteli. Londýn zastupoval ministr pro brexit Stephen Barclay či šéf úřadu vlády a de facto zástupce premiérky David Lidington. Žádný hmatatelný pokrok se ale půldruhého měsíce před stanoveným datem brexitu podle všeho nedostavil.

„Předstírají, že vyjednávají, při tom stále neví, co chtějí a jak to chtějí,“ cituje The Guardian zdroj obeznámený s konverzacemi mezi čelními představiteli EU. Britové podle této osoby jen „rozviřují prach“.

Něco podobného v úterý po setkání se členy britské vlády naznačil koordinátor EP pro brexit Guy Verhofstadt když na twitter napsal: „Říkám si, co tato vyjednávání vlastně znamenají…“ Podle zdroje The Guardian se tento týden Verhofstadt čtyřikrát Lidingtona na jejich schůzce ptal, co Británie navrhuje, a čtyřikrát prý nedostal odpověď.

Britská premiérka Theresa Mayová uvádí, že chce docílit právně závazných změn v „rozvodové“ dohodě s unií, aby rozptýlila obavy některých poslanců v souvislosti s takzvanou irskou pojistkou. Od konce ledna, kdy si dolní komora parlamentu vyžádala její nahrazení „alternativními ujednáními“ zmiňuje Mayová vícero možností, jediná preferovaná varianta se však zatím nerýsuje.

Ve středu večer jednal s hlavním vyjednavačem EU Michelem Barnierem o aktuálním stavu rozhovorů předseda Evropské rady Donald Tusk. Následně na twitter napsal, že Londýn stále nepředložil konkrétní návrh řešení. „Žádné zprávy neznamenají vždy dobré zprávy. EU27 stále čeká na konkrétní, realistické návrhy Londýna ohledně prolomení brexitového patu,“ uvedl.

Tuskův tweet vyvolal kritickou reakci bruselského zpravodaje deníku The Times Bruna Waterfielda, podle něhož je veřejnost svědky „podivné války“ a „festivalu nečestnosti“. „Obě strany vědí, co chtějí a jak to bude přijato, obě čekají do poslední chvíle. Chystá se toho hodně, ale až pro příští měsíc, což je pochopitelně skutečný důvod, proč se Tusk s Barnierem scházel,“ napsal.

Vícero komentátorů nyní má za to, že minimálně do konce února k žádnému významnému posunu nedojde, a že ústupky jedné či druhé strany možná přinese až summit EU 21. a 22. března, tedy týden před plánovaným britským odchodem z unie.

„V Bruselu žádný podstatný pokrok během února neočekávají. Místo toho unijní činitelé ukazují na březnový summit jakožto moment, kdy je dosažení dohody pravděpodobné, společně s prodloužením článku 50 (lisabonské smlouvy o fungování unie),“ uvádí hlavní analytik pro evropské otázky při institutu Eurasia Group Mujtaba Rahman s odkazem na možné odsunutí data brexitu.

Britští poslanci se budou snažit premiérce Mayové zjevnou snahu odkládat klíčová rozhodnutí překazit, avšak úspěch tohoto úsilí není zdaleka zaručený. Velkou otázkou pak zůstává to, jak by šéfka vlády postupovala, pakliže by několik dní před brexitem dohoda stále nebyla schválena a musela by vybírat mezi odkladem odchodu z EU a odchodem bez dohody.

Odpověď v týdnu hledal u nejbližších spolupracovníků Mayové server Politico. V článku s titulkem „Uvnitř mysli Theresy Mayové“ však konstatuje, že dnes nikdo neví, „na jakou stranu by předsedkyně vlády skočila“. Jeden z jejích nejbližších parlamentních spojenců údajně prohlásil, že to neví ani ona sama.

