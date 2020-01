Linka Peking-Praha končí. Česko důvod nezná

„V tuto chvíli nemáme oficiální informace, proč bylo k tomuto kroku přistoupeno. Nevíme tedy, zda se jedná o dočasné či definitivní opatření a zda je motivované komerčně či politicky,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Česká diplomacie se chce zástupců Číny při nejbližších jednáních ptát, co za rozhodnutím je. Ministerstvo zahraničí podle Štíchové považuje přímé letecké linky za důležitý prvek vzájemných vztahů se zahraničními partnery, které podporují byznys i osobní kontakty.

Mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková řekla, že firma Hainan Airlines Letiště Praha o přerušení prodeje letenek informovala. „Žádné další změny nám v tuto chvíli nepotvrdila,“ dodala.

Praha má v současné době celkem čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, která na některých spojích počítá s mezipřistáním v Si-anu. Celkem jde o 12 spojení týdně. „Tyto linky zůstávají v provozu i v rámci aktuálního letového řadu a v tuto chvíli nemáme od leteckých společností informace o tom, že by na těchto linkách mělo v dohledné době dojít k nějakým výraznějším změnám,“ uvedla Pavlíková.

Panda vs. luskoun. Má Česko vsadit na Čínu, nebo na Tchaj-wan?

Jan Brož ( Autor: Mladá fronta )

V roce 2019 podle ní využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou celkem 188 tisíc cestujících v obou směrech. „Jedná se ovšem o všechny cestující na přímých linkách bez ohledu na národnost, turisté čínské národnosti do Prahy cestují také na jiných nepřímých linkách s přestupem,“ dodala.

Loni v červenci měla také začít fungovat linka Sichuan Arlines do jihočínského města Šen-čen. Dosud se tak ale nestalo. Podle týdeníku Respekt Čína tuto linku zrušila.

Ve vztazích mezi Čínou a Českem v poslední době panuje napětí. Podle Zemana i ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) Čína nenaplnila ekonomická očekávání České republiky. Zeman kvůli nesplněným slibům nechce jet na dubnový summit Číny se středoevropskými a východoevropskými zeměmi. Zdrojem napětí jsou i vztahy Prahy s Čínou kvůli sesterským smlouvám s Pekingem, Šanghají a tchajwanskou metropolí Tchaj-pej. Čína kvůli sporům s Prahou v minulosti zrušila turné českých kulturních souborů, které mají v názvu „pražský“.

