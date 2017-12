Lídři 25 zemí EU potvrdili vznik „vojenského Schengenu“

„Je to praktické vyjádření naší vůle budovat evropskou obranu,“ řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. „Je to dobrá zpráva pro naše spojence a špatná zpráva pro naše nepřátele,“ dodal.

Premiéři a prezidenti bloku dnes o obraně a bezpečnosti diskutovali, kromě jiného s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. „Po mnoho let byly nejsilnějším argumentem proti PESCO obavy, že by spolupráce vedla k oslabení NATO. Ale je to přesně naopak - silná evropská obrana NATO samozřejmě posiluje,“ upozornil.

EU a Severoatlantická aliance totiž v posledních měsících zesilují vzájemnou spolupráci v řadě konkrétních oblastí, od řešení kybernetických útoků po pomoc s námořními operacemi souvisejícími s migrační krizí ve Středozemním moři. Nově obě organizace kladou důraz na „vojenskou mobilitu“, tedy hladký a snadný pohyb vojáků a techniky po Evropě.

Právě projekt v rámci PESCO zaměřený na tuto problematiku, diplomaty přezdívaný „vojenský Schengen“, je jedním z trojice, do které se už nyní rozhodla zapojit Česká republika. Dalšími jsou rozvoj možností ve vojenském zdravotnictví a založení školícího střediska pro evropské výcvikové mise.

S možností stálé spolupráce několika členských států unie v oblasti obrany a bezpečnosti a obranné politiky počítá už lisabonská smlouva o reformě unijních institucí z roku 2009. Stálý rámec umožňuje zemím, které to chtějí a mohou udělat, aby společně rozvíjely obranné schopnosti, investovaly do společných projektů nebo posílily operační připravenost a příspěvky svých ozbrojených sil.

Reálně ale země EU dlouhou dobu nic konkrétního nepodnikaly. Změna přišla až s rozhodnutím Británie unii opustit, přesto se pohledy významných unijních hráčů na konkrétní podobu obranné spolupráce lišily. Francie, která nese tíhu unijních operací například v Africe, prosazovala těsnější a účinnější kooperaci menší skupiny vojensky schopnějších členů EU. Naproti tomu Německo zdůrazňovalo význam co nejširšího zapojení zemí bloku.

Výsledkem je kompromis, na kterém se v polovině listopadu shodlo 23 zemí, další dvě - Irsko a Portugalsko - se od té doby rozhodly připojit. Mimo PESCO tak nyní kromě Britů, kteří unii opouštějí, zůstává jen Dánsko a Malta.

Závěry nynějšího summitu, které už šéfové států a vlád EU potvrdili, také žádají rychlý vznik Evropského obranného fondu tak, aby mohl první projekty financovat už v roce 2019.

