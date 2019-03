Lidé ve vyspělých zemích jsou pro vyšší zdanění majetných a budování sociálního státu

Ve všech 21 zemích, kde se anketa uskutečnila, více než polovina dotázaných uvedla, že se vyslovuje pro. Dotaz zněl: „Měla by vláda zdaňovat bohatství více než v současnosti, aby podpořila chudé?“ Termín bohatství OECD neupřesnila.

Vyšší zdanění movitých lidí se ukázalo být velkým politickým tématem v řadě vyspělých zemí. Zvýšení daní navrhli demokraté ve Spojených státech, ve Francii s tímto požadavkem protestovaly takzvané žluté vesty.

Největší podpory se myšlence vyššího zdanění bohatých dostalo v Portugalsku a Řecku, kde ji podpořilo téměř 80 procent dotázaných. Průměr OECD činil 68 procent.

Průzkum mezi 22 tisíc lidí o tom, jak vnímají sociální a ekonomická rizika, zjistil hlubokou nespokojenost s politikou vlád v oblasti sociální péče. Lidé byli obzvláště znepokojeni přístupem ke kvalitní, cenově dostupné dlouhodobé péči o seniory, k bydlení a ke zdravotnickým službám.

Lidé si nemyslí, že by dostávali spravedlivý podíl vzhledem k tomu, jaké prostředky do systému zaplatili. S výjimkou Kanady, Dánska, Norska a Nizozemska si také nemyslí, že by vlády respektovaly jejich názory. Tyto pocity se šíří napříč všemi sociálními skupinami, nejcitelnější jsou mezi vzdělanými lidmi a majetnějšími domácnostmi.

Většina lidí by chtěla, aby jejich vláda dělala víc, což platí pro všechny země kromě Francie a Dánska, jejichž systémy sociálního zabezpečení patří k nejštědřejším na světě.

Podle 54 procent lidí by nejvyšší prioritu měly mít lepší důchody, následuje zdravotnictví se 48 procenty, téměř 37 procent lidí pak upřednostňuje zaručené základní příjmy.

