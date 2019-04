Landovský míří do diplomatických služeb. Stane se velvyslancem Česka při NATO

„Pan náměstek Landovský k mému smutku asi bohužel bude odcházet, protože směřuje tady do těchto diplomatických služeb. Nebudu to zastírat, je to pravda,“ uvedl Metnar, který se v Berlíně setkal s německou ministryní obrany Ursulou von der Leyenovou.

Dvaačtyřicetiletý Landovský, který je na ministerstvu náměstkem pro řízení sekce obranné politiky a strategie, by podle Metnara do Bruselu měl odejít zhruba na přelomu léta a podzimu. Přesný harmonogram je ale podle ministra věcí diplomacie.

Jako náměstek na obraně Landovský působí od roku 2015, předtím byl poradcem náměstka ministra obrany a také advokátem. Loni byl neúspěšným sociálnědemokratickým kandidátem na pražského primátora.

