Největší bytový plán od konce války: labouristé chtějí vyhrát volby zateplením 27 milionů domácností

Labouristická strana pod vedením Jeremyho Corbyna se snaží zaujmout voliče u předčasných voleb v prosinci klimatickou politikou. Politici slibují, že velkorysé plány vytvoří stovky tisíc nových pracovních míst.

Jedním z taháků kampaně má být největší modernizace domů v Británii od roku 1945. Celkem by vláda poskytla do roku 2030 na dotace zateplování a podporu bezemisních technologií 60 miliard liber (1,8 bilionu korun). „Nemůžeme pokračovat ve znečišťování planety,“ zdůraznil Corbyn.

Konzervativci naopak kontrovali prohlášením, že takový plán úplně zničí ostrovní ekonomiku. Labouristická strana zdůrazňuje, že zastaralý bytový fond patří mezi největší zdroje skleníkových plynů ve Spojeném království. Vytápění domů je často velmi neúsporné. Dotace by měly kromě zateplení sloužit k pořízení dvojitých oken, domácích fotovoltaických systémů a na tepelná čerpadla.

Do deseti let by mělo mít přes šest milionů domů tepelné čerpadlo a pět milionů nemovitostí solární panely. Nejchudší Britové budou mít nárok na dotace pro renovaci domů i bez vlastních počátečních prostředků. Bohatší občané by mohli využít bezúročné půjčky v rámci programu „Warm Homes for All“.

Americký sen demokratického senátora: Dotujme elektromobily 462 miliardami dolarů

Americký senátor Charles Schumer, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Současná opoziční strana také uvedla, že domácnosti nyní platí příliš vysoké účty za energie a 3,5 milionu domácností je kvůli neúspornému vytápění domů tlačeno do energetické chudoby. Celkové náklady na modernizaci bydlení strana odhaduje na 250 miliard liber (7,4 bilionu korun). Většina částky se má zaplatit prostřednictvím energetických úspor.

Důraz na nové příležitosti v rámci klimatických opatření mají vytvořit 450 tisíc nových pracovních míst, slibují labourističtí politici. „Pokud radikálně nezměníme současný kurz, čelíme hrozbě nepřátelské a umírající planety,“ míní Corbyn.

Hrozbu strana vnímá jako příležitost transformovat ekonomiku. Tím se podle opozičního lídra podaří změnit zanedbaná britská města a vesnice. „V těchto volbách bude volba jasná. Můžeme podniknout kroky, abychom ochránili příští generace, nebo dovolíme toryům, aby pomohli zničit tuto planetu,“ varoval šéf labouristů.

Konzervativci namítají, že počet nově vytvořených míst je nerealistický a je pouze číslem na papíře. Corbynova strana už dříve slíbila, že znárodní energetické distribuční společnosti.

