Kybernetická válka mezi Ruskem a USA: Trump rozehrál nebezpečnou hru

Nebezpečná „jestřábí“ taktika Trumpovy administrativy vystrašila odborníky na kybernetickou bezpečnost. Americká jednotka pro kybernetické útoky před nedávnem pronikla do ruské energetické sítě a použila malware, který by teoreticky mohl způsobit výpadky elektřiny například v Moskvě nebo Petrohradu. Jedná se fakticky o kopírování nástrojů, které v minulosti použilo Rusko.

O agresivnějším přístupu amerických bezpečnostních složek informoval v polovině června deník The New York Times. Rusko v minulých letech podle FBI použilo malware, který by mohl vést k sabotáži amerických elektráren, ropovodů a plynovodů, pokud by nastal konflikt mezi oběma geopolitickými rivaly.

Odborníci na počítačovou bezpečnost, které oslovil web časopisu Wired, se ale obávají, že podobná taktika odstrašení, jež fungovala za studené války v případě atomových zbraní, nemusí být na poli hackerských útoků úspěšná.

Západ je v nevýhodě

I když prezident Donald Trump informace deníku popřel, neznamená to, že Spojené státy nevyprovokují větší aktivitu na ruské straně. Národní bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton otevřeně podporuje aktivnější přístup na poli kybernetických útoků.

„Myšlenka, že využijeme své schopnosti ke kybernetickému útoku, abychom dosáhli efektu podobného sabotáži ve stále větším rozsahu, nebude fungovat,“ tvrdí Tom Bossert, který v Bílém domě radil prezidentovi v otázce vnitřní bezpečnosti až do dubna loňského roku.

Technologicky vyspělejší Spojené státy v případném kybernetickém konfliktu mohou ztratit mnohem víc než ruský stát, protože infrastruktura je více digitalizovaná, varoval. Totéž platí i pro další členské státy NATO. Spojené státy by měly odrazovat Rusko od případných hackerských útoků spíše diplomatickými a ekonomickými prostředky. Pokud mají Spojené státy v arzenálu jen tuto odstrašující strategii, je to podle něj zoufale málo.

Hloupá myšlenka

Prezident neziskové organizace Cyber Threat Alliance Michael Daniel se obává, že americká taktika odpovídá době do první světové válce, kde se každá novinka ve vojenství okamžitě použila proti nepříteli bez toho, aby se zvažovaly důsledky jejího nasazení. „Myšlenka, že se snažíme dostat do ruské energetické sítě s tím, že oni to neudělají, je hloupá,“ zdůraznil Daniel. Hrozí riziko, že druhá strana zvolí agresivnější odpověď, protože nezná původní úmysly hackerů.

Bývalý důstojník pro kybernetické operace v národní bezpečnostní agentuře NSA Robert Lee kritizuje zejména to, že se Spojené státy snižují k taktice útoků na civilní infrastrukturu. Zejména z morálního hlediska se dostávají na stejnou úroveň jako Rusko, což je pro něj nepřijatelné. Firma Dragos, kterou založil, už varovala své klienty před vyšším rizikem kybernetických útoků na americkou infrastrukturu.

