Vyjednavači se shodli na brexitové dohodě, hotovo však stále není

Vyjednavači Stephen Barclay a Michel Barnier Autor: čtk

Vyjednávací týmy Evropské unie a Británie se dnes shodly na návrhu brexitové dohody, oznámil britský list The Guardian s odvoláním na zdroje z obou stran. Podle informací agentury Reuters je však zatím předčasné tvrdit, že dohoda je definitivně hotová. Unijní vyjednavač Michel Barnier dnes ministrům členských zemí EU řekl, že návrh by měl být dojednán do středečního rána, pokud jej má schválit summit EU začínající tento čtvrtek.