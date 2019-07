Klíčové křeslo pro vítěze. Podle Babiše by se předsedou Evropské komise měl stát lidovec

Premiér Andrej Babiš Autor: čtk

Státy V4 nadále odmítají možnost, že by do čela Evropské komise nastoupil nizozemský socialista Frans Timmermans. Před dalším jednáním summitu EU o novém obsazení klíčových postů v EU to řekl český premiér Andrej Babiš. Vlastního kandidáta V4 nemá, logické by ale podle Babiše bylo, kdyby klíčové křeslo předsedy komise obsadil nominant vítěze květnových eurovoleb, Evropské lidové strany (EPP).