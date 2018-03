Kim Čong-un se zavázal k denuklearizaci KLDR, tvrdí Soul

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se osobně zavázal k denuklearizaci Korejského poloostrova. V rozhovoru s americkou televizní stanicí CBS to řekla šéfka jihokorejské diplomacie Kang Kjong-wha. Denuklearizace Severní Koreje je hlavní podmínkou Spojených států před summitem KLDR-USA, který by se podle spekulací mohl konat v květnu. Severokorejský diktátor by se na něm měl setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.