Juncker se sejde s Trumpem, chce zmírnit obchodní spor

„Nehodláme ale vyjednávat s pistolí u hlavy,“ upozornil v polovině července francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Není to poprvé, co podobná slova z Evropy zazněla. V zásadě analogicky se předseda Evropské rady Donald Tusk i lídři zemí EU vyjadřovali už na jaře, když v květnu na summitu v Sofii diskutovali o své reakci na rozhodnutí Washingtonu uvalit nová cla na dovoz evropské oceli a hliníku a zdůvodnit to hrozbou národní bezpečnosti USA. Evropa nakonec reagovala stížností u Světové obchodní organizace (WTO) a vlastními „odvetnými“ opatřeními, tedy cly na dovoz nejrůznějšího amerického zboží, včetně džínsů, potravin či motocyklů Harley-Davidson.

Nyní už Evropská komise podle listu Financial Times připravuje soupis dalšího zboží, které by mohlo být cílem pro případné druhé kolo celních opatření. Juncker podle dnešních slov mluvčího komise hovořil o své nadcházející cestě do USA s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, nizozemským premiérem Markem Ruttem a rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

Trumpův Washington reagoval oznámením, že zvažuje, zda neuvalit vysoká cla na dovoz evropských automobilů. To by výrazně dopadlo především na Německo, jeden z motorů evropské ekonomiky. Takové rozhodnutí zatím nepadlo, spuštění tohoto kroku by ale vztahy mezi Evropou a Amerikou výrazným způsobem vyhrotilo.

Junkcer nyní do Washingtonu nejede s žádným konkrétním návrhem, řekl novinářům jeho mluvčí Margaritis Schinas. „Je to příležitost, jak udržet otevřený a konstruktivní dialog. Předseda cítí, že je připraven předložit evropské argumenty,“ vysvětlil s tím, že schůzka se začala domlouvat na nepodařeném jednání lídrů zemí G7 v Kanadě.

Unie právě v květnu v Sofii nabídla Spojeným státům jednání o uvolnění překážek v přístupu na trh, větší spolupráci v energetice či reformu WTO. Podmínkou ovšem bylo, že Spojené státy nezačnou uplatňovat ona vysoká dovozní cla na ocel a hliník, což se ale nakonec nepovedlo. Evropská nabídka v té chvíli padla a teď se zdá, že pro začátek nějakých dalších hlubších jednání o uvolnění obchodních bariér by si EU kladla stejnou podmínku.

EU se po americkém obratu k ochranářskému přístupu k mezinárodnímu obchodu ráda vidí jako hlavní zastánce volného a na obecných pravidlech založeného obchodování. Vyjednává a uzavírá nyní smlouvy o volném obchodu s řadou dalších partnerů po celém světě. Předsedu komise do Spojených států doprovodí komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Té se na jaře sice nepodařilo odvrátit uvalení cel na hliník a ocel, přesto byla její snaha v Bruselu i evropských hlavních městech vysoce oceňována.

Analytička bruselského střediska Bruegel Maria Demertzisová míní, že Junckerova návštěva ve Washingtonu je součástí širší evropské strategie. „Když se snažíte zabránit obchodní válce, postupovat nejspíš musíte na několika frontách. A jednou z nich je snaha informovat druhou stranu, že její postup má nějaké náklady, že to není dobrý nápad a že v zájmu obou stran je deeskalace,“ řekla Demertzisová.

Podle Demertzisové je nyní v sázce hodně a Juncker s Trumpem by měli dokázat situaci odblokovat, ať už bude osobní chemie mezi nimi fungovat, či nikoliv. „Doufám, že uvidíme nějaký pokrok. Ale rozhodně to nebude poslední podobné jednání. Evropa ale jedná s americkým prezidentem, který je velmi nepředpověditelný,“ myslí si.

Zároveň však podle analytičky platí, že Spojené státy nejsou jen prezident Trump. „Myslím, že možná je na čase začít rozlišovat mezi prezidentem Trumpem a USA. Spojené státy jsou síla, se kterou je třeba počítat. A mě by zajímalo, co si o Trumpově názoru, že obchodní válka je prima nápad, myslí třeba významní členové Republikánské strany. Její mantrou byl po léta otevřený mezinárodní obchod,“ poznamenala.

Juncker také v americkém Centru pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) přednese projev o budoucnosti evropsko-amerických vztahů.

