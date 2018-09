Juncker: Internetové firmy by měly mít povinnost mazat teroristickou propagandu do hodiny

„Musíme být schopni stíhat teroristy i přes hranice. Terorismus hranice neuznává,“ řekl Juncker. Nová opatření podle něj umožní také efektivněji zasahovat proti praní špinavých peněz.

Součástí návrhu, se kterým by komise měla přijít ještě dnes, je také jasná definice toho, co to vlastně teroristický obsah je. Jde například o výzvy k páchání teroristických útoků či dokonce návody na to, jak jej podniknout, ale také propagace aktivit teroristické skupiny.

Návrh, kterým se budou zabývat členské státy i europarlament, ale obsahuje také pojistky pro situace, kdy bude nějaký obsah odstraněn neoprávněně. Členské státy by podle názoru komise měly nastavit dostatečné pokuty, pokud firma žádosti policie či státního zástupce o smazání teroristického obsahu odpovídajícím způsobem nevyhoví. Pokud se to bude stávat opakovaně, mohla by pokuta dosáhnout až čtyř procent celosvětového obratu internetové firmy, navrhuje komise.

Unijní exekutiva také navrhuje, aby se terorismem mohl zabývat vznikající úřad evropského veřejného žalobce, nyní zaměřený především na poškozování finančních zájmů EU a přeshraniční daňové podvody. EPPO by podle návrhu řídil a koordinoval vyšetřování terorismu, které se dotkne více států unie a tedy i několika různých policejních agentur.

