Johnson odmítá možnost rezignace. Brexit bude na konci října, trvá na svém

„Pojedu do Bruselu, dostanu dohodu a zajistíme, abychom odešli 31. října,“ řekl Johnson. Na dotaz, zda by uvažoval o rezignaci, pokud by se jeho plán nenaplnil, premiér odpověděl: „To není hypotéza, o které jsem připraven uvažovat“.

Johnson opakovaně prohlašuje, že naplní vůli voličů z referenda z roku 2016 a Británii z EU vyvede k 31. říjnu, ať už s dohodou, nebo bez ní. Ve čtvrtek se nechal slyšet, že by byl raději „mrtvý v příkopu“, než aby požádal o další brexitový odklad.

Spor ohledně dohody se týká především takzvané irské pojistky, jejíž odstranění z textu britský premiér po EU žádá. Ta je součástí dohody o spořádaném britském odchodu z EU, kterou vyjednala Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová a kterou britský parlament opakovaně odmítl potvrdit. Unie změny v textu odmítá, nabízí jen úpravu související politické deklarace o tom, jak by měly vzájemné vztahy obou stran po brexitu vypadat.

Vypsání předčasných voleb Dolní sněmovna zamítla již ve středu kvůli odporu opozičních labouristů. Vláda následně oznámila, že hlasování o volbách opět zařadí na program pondělní parlamentní schůze. Pro vypsání voleb by však předseda vlády potřeboval souhlas dvou třetin poslanců.

Makrooko Miroslava Zámečníka

Labouristé, Liberální demokraté, Skotská národní strana (SNP) a velšská Plaid Cymru se podle BBC v pondělí buď hlasování o vypsání předčasných voleb zdrží nebo se vysloví proti. Opoziční poslanci zároveň uvedli, že nepodpoří volby, dokud vláda nepožádá EU o odklad brexitu.

V pondělí by mezitím Dolní sněmovna mohla definitivně schválit zákon proti neřízenému brexitu, protože konzervativci, kteří vyhrožovali „maratonem obstrukcí“ v horní komoře, změnili názor. Nyní slibují, že projednávání ve Sněmovně lordů skončí do dnešního večera.

