Johnson: Brexit k 31. říjnu je v nejlepším zájmu země

Johnson dnes zopakoval své zklamání nad úterním rozhodnutím Dolní sněmovny zablokovat vládní plán rychlé ratifikace brexitové dohody. Brexitu tak nyní hrozí další odklad.

Poslanci nicméně předtím dali zelenou detailnímu projednávání prováděcího zákona k brexitové dohodě a posunuli jej do další fáze legislativního procesu. Johnson dnes tuto skutečnost značně zkreslil, když prohlásil, že parlament přímo schválil jeho verzi „rozvodové“ dohody.

„Boris Johnson říká, že svou brexitovou dohodu včera večer dostal 'skrz parlament'. Nic takového se nestalo. Vyhrál v této věci jediné hlasování a další brzy nato prohrál. Bylo to teprve podruhé v dějinách, co vláda prohrála hlasování o harmonogramu,“ komentoval premiérova slova reportér televize Sky News Rob Powell.

Přinejmenším sporné je také Johnsonovo tvrzení, že při zavedení nově dojednaných podmínek britského odchodu z EU by nevznikly kontroly mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Na základě upravené brexitové dohody by totiž Severní Irsko v praxi zůstalo v celní unii EU a řídilo by se některými pravidly jednotného evropského trhu.

BBC připoměla, že při přesunu zboží z Velké Británie do Severního Irska by tak firmy musely vyplňovat celní prohlášení a potravinářské produkty by procházely kontrolami. Britský ministr pro brexit Stephen Barclay navíc v pondělí potvrdil, že ani obchodování v opačném směru by se neobešlo bez papírování.

Vztyčení těchto obchodních bariér je hlavním důvodem, proč dohodu premiéra Johnsona nepodporuje severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která je de facto koaličním partnerem vládních konzervativců. Při dnešním premiérově výroku o absenci kontrol zvedl poslanec DUP Nigel Dodds svá obočí tak vysoko, že mu „málem uletěla“ z obličeje, uvedl na twitteru zpravodaj webu Huffington Post Paul Waugh.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

Johnson dnes zdůraznil, že po úterních hlasováních je třeba vyčkat, jak ostatní země Evropské unie rozhodnou o britské žádosti o odklad brexitu. Premiér v této souvislosti prohlásil, že o odsunutí britského odchodu požádal zbytek EU britský parlament. Ve skutečnosti tak učinil Johnson, protože mu to ukládal zákon, který zákonodárci proti jeho vůli přijali minulý měsíc.

Konzervativci jsou stranou, která brexit naplní navzdory tomu, že opozice činí vše pro zablokování vyjednané dohody, řekl Johnson. Podle něj má labouristický lídr Corbyn stále čas na to, „aby lidem této země vysvětlil, jak on navrhuje ctít svůj slib, který opakovaně učinil“, jak by naplnil vůli lidu a dokončil brexit.

Corbyn konstatoval, že „parlament by měl mít nezbytný čas“ k prostudování brexitové dohody dojednané premiérem a souvisejícího zákona, který její ustanovení převede do britského práva.

Podle britských médií se dnes Johnson s Corbynem dopoledne krátce setkali, aby si vyměnili názory ohledně dalšího postupu kolem prováděcího zákona či předčasných voleb. Johnson však neuspěl se svou snahou získat labouristy pro harmonogram, který by umožnil brexit dále neodkládat.

„Corbyn dal najevo, že nemá jinou politiku než další odklady a trávení roku 2020 referendy,“ citovala agentura Reuters nejmenovaný zdroj z Johnsonovy Konzervativní strany. Podle prohlášení hlavní opoziční strany její lídr zopakoval svou úterní nabídku ohledně domluvy o „rozumném“ plánu pro projednání zákona o brexitové dohodě. Vyvolání předčasných voleb prý labouristé podpoří, když odpadne riziko brexitu bez dohody.

Čtěte také: