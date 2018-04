Jednání předsedů hnutí ANO Andreje Babiše a sociálních demokratů Jana Hamáčka o možné vládní spolupráci budou pokračovat příští týden. Připojit by se k němu měl stejně jako včera i předseda KSČM Vojtěch Filip. Po čtvrteční schůzce to řekl Hamáček. Víc se k jejím výsledkům nevyjádřil. Babiš a Filip výsledek nekomentovali. Komunisté by podle dosavadních dohod měli tolerovat menšinovou koaliční vládu ANO a ČSSD.