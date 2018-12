Prezident Liberlandu Jedlička jedná s brněnskou hospodářskou komorou

Příběh tvůrce státu Liberland může připomínat počínání hochštaplera, který se pro vlastní prospěch snaží zabrat území mezi Srbskem a Chorvatskem, k němuž se nikdo nehlásí. Vít Jedlička, samozvaný prezident Liberlandu, však bere zakládání nového státu smrtelně vážně a prosazení své myšlenky věnuje veškerý svůj čas.

Výrazné podpory se mu nyní dostalo od představitelů hospodářské komory v Brně, která je se svými 450 členy v tuzemsku největším regionálním sdružením podnikatelů. „Představitele Liberlandu, respektive pana Jedličku, jsme pozvali na naši akci, kde měl o svém projektu prezentaci a přednášku o kryptoměnách. Diskutovali jsme pak myšlenku založení Liberlandsko-české obchodní komory,“ řekl webu Euro.cz ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon. Spoluprací podle něho chce brněnská komora přispět k odstraňování obchodních bariér pro podnikatele.

Otázka využití kryptoměn u brněnských podnikatelů výrazně zarezonovala, takže komora spolupráci s Liberlandem projednávala i na svém představenstvu. Někteří členové se však proti spolupráci postavili kvůli negativní pověsti Liberlandu v tisku. „Považuji Jedličku za velmi bystrého člověka. Máme teď ale rozjetých vícero projektů, takže jsme nějakou formalizaci upozadili. Neříkám, že se to neuskuteční, ale zatím se věnujeme jiným věcem,“ komentuje situaci Absolon.

Kdyby v budoucnu přece jen spolupráce komory s Liberlandem dostala oficiální ráz, mělo by to dalekosáhlé důsledky. Stát Liberland, který Jedlička vyhlásil v roce 2015 na ploše asi sedm kilometrů čtverečních mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje, totiž zatím ještě neuznala žádná jiná země ani mezinárodní společenství. Podpisem společného memoranda by však brněnská komora, která funguje už 166 let, jeho existenci nepřímo potvrdila. Absolonovi se na Liberlandu líbí především to, že prosazuje myšlenku státu bez zbytečné byrokracie.

Podle Jedličky má Liberland už 550 tisíc zájemců o občanství, pro které připravuje vydávání fyzických pasů. „Máme také asi 118 žádostí o otevření byznysu, takže u nás lidé budou moct provozovat firmu. Teď se tvoří i první liberlandská banka, napojená do bankovního systému skrze Česko a Lichtenštejnsko,“ vypráví a ukazuje přitom svůj vlastní liberlandský pas, který se na pohled nijak neliší od českého či britského.

Nový stát by měl brzy mít i svůj decentralizovaný systém spravedlnosti, který bude fungovat na bázi kryptoměny ethereum. Soudci budou samotní Liberlanďané, a investoři se budou prý moci odvolat i k dubajskému mezinárodnímu soudu.

Výčet plánů je, zdá se, nekonečný, protože Jedlička připravuje i elektronický volební systém a další věci: „Někdy na konci ledna bychom chtěli otevřít i naše velvyslanectví v Praze, které bude na prestižním místě,“ slibuje Jedlička. Pražská ambasáda tak bude druhá hned po ambasádě v Somalilandu, bývalé britské kolonii v severní Africe, která vyhlásila nezávislost v 90. letech minulého století. Ani Somaliland nicméně zatím žádný stát neuznal.

