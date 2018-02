Japonsko a Jižní Korea se s USA shodují na potřebě izolace KLDR, tvrdí Pence

Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy jsou zcela zajedno v tom, že Severní Koreu je nutno izolovat kvůli tamnímu jadernému programu. Během leteckého přesunu zpět do USA ze zahájení olympijských her to řekl americký viceprezident Mike Pence. Soul přitom naznačil ochotu přijmout pozvání severokorejského vůdce Kim Čong-una, které při zahájení zimních her v Pchjongčchangu tlumočila jeho sestra Kim Jo-čong.