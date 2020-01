Izraelský premiér Netanjahu požádá o imunitu, čelí obvinění z korupce

Netanjahu, který je nejdéle vládnoucím izraelským premiérem, zahájil dnešní oznámení slovy, že má v úmyslu „vést zemi mnoho dalších let“. Řekl také, že imunita má zabránit tomu, aby se vůči státním činitelům „vytvářely soudní kauzy“. Zdůraznil, že imunita trvá jen po dobu poslaneckého mandátu a že ho tedy před soudem nebude chránit věčně.

Imunita proti stíhání není v Izraeli, na rozdíl od některých jiných zemí, automatická, ale musí se o ni požádat. Podle expertů citovaných deníkem The Times of Israel je to proto, aby poslanci nepůsobili dojmem, že „stojí nad zákonem“. Žádost musí nejprve posoudit výbor Knessetu (parlamentu) a poté o ní hlasuje plénum parlamentu.

Pokud by Netanjahu o imunitu do dnešní půlnoci nepožádal, mohla by být obžaloba k soudu podána už v neděli, uvedl deník The Times of Israel. Zároveň napsal, že žádostí o imunitu může Netanjahu narazit u voličů, a to i u svých příznivců. V průzkumu, který v neděli zveřejnila izraelská televize Channel 12, se proti žádosti o imunitu staví 51 procent Izraelců a pouze 33 procent ji podporuje.

Konec snu o Palestině? Trumpův mírový plán zvýhodňuje Izrael

Palestinský pochod proti plánu řešení izraelsko-palestinského konfliktu představenému Donaldem Trumpem. ( Autor: Profimedia.cz ) -

Obvinění vznesená proti Netanjahuovi se týkají tří na sobě nezávislých případů, v nichž jde mimo jiné o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody.

Podle izraelských zákonů může premiér, na rozdíl od ministrů, zůstat ve funkci, i když čelí obvinění. Izrael čekají 2. března třetí parlamentní volby za posledních dvanáct měsíců. Po volbách loni v dubnu a v září se žádnému z politiků nepodařilo dohodnout na vládní koalici. Netanjahu zůstane v čele kabinetu jako úřadující předseda vlády až do voleb a pokud se opět nebude dařit dohoda o vládní koalici, může být premiérem výrazně delší dobu.

Čtěte také:

Zeman otevřel Český dům v Jeruzalémě. Příště už ambasáda, přeje si

Izraeli dochází voda. Vysychající Galilejské jezero se má napájet z moře

Netanjahu chce sestavit sionistický kabinet, Ganc vládu národní jednoty

Izraelští diplomaté po celém světě stávkují kvůli platům a výdajům. Ambasády jsou uzavřeny

Izrael míří k předčasným volbám, Benny Ganc vládu nesestavil

Netanjahu čelí nařčení z korupce. Prokurátor ho obvinil ze tří na sobě nezávislých případů