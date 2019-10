Inspirace Topkou: konec ČSSD je blízko

Příští rok to bude dvanáct let od krajských voleb, pro něž se vžil název „oranžové tsunami“. ČSSD tehdy vstoupila do vedení třinácti krajů. Dnes v nich přežívají poslední trosečníci, kteří začali vymýšlet záchranný plán.

Někteří chtějí značku úplně vyměnit, jako plzeňský hejtman Josef Bernard nebo bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Jiní by svou partaj rádi přivedli do krajských zastupitelstev v konvoji s dalšími uskupeními.

Konkrétně. Pod háv uskupení vonících novým trendem občanských iniciativ se chtějí sociální demokraté schovat třeba v Ústeckém kraji, možná na Vysočině nebo v Pardubickém kraji.

Jde o novou věc, kterou si tahle tradiční politická strana nikdy nevyzkoušela. Je to ale také důkaz podřízenosti a strachu o budoucnost, který musí centrálu kdysi hegemonní partaje štvát. Jenže ruku na srdce, jde o poslední šanci, jak ji v některých regionech udržet.

Pokud se ještě ohlédneme k Topce, dostala se díky tomuto kroku do vedení hlavního města s uskupením Spojené síly pro Prahu. Její značka v Praze na tom také nebyla nejlépe, připomeňme éru primátora Hudečka.

Sociální demokracie tím ale také velmi riskuje. Není Topkou, která má liberální voliče. Ti, kdo pro ni byli kdysi zvyklí hlasovat, rozhodně nepůjdou za nějakým zakřiknutým pestrobarevným sdružením. Hledají pevné vedení, proto také hromadně odešli k hnutí ANO. A hlavně, který regionální občanský nadšenec sestaví koalici se stranou, jež se v regionech nebála otevřeně vládnout s KSČM a má za sebou nejeden průšvih ohledně rozdělování eurodotací?

Reálnější cestou k úspěchu by bylo, pokud by obroda nastala v centrále strany, ale plán krajů už předem dává tušit, že řadoví sociální demokraté ztrácejí víru a hledají vlastní cesty. A takhle nějak vypadá spirála smrti: Chcete v Praze restartovat partaj a vytáhnout silné osobnosti z regionů, jenže oni se vám začnou schovávat, aby nebylo vidět, že jsou od vás.

