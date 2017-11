Imunitní výbor začal řešit žádost o vydání Babiše a Faltýnka

Členové výboru by dnes měli k žádosti vybrat zpravodaje a dohodnout další proceduru. Jde například o Babišovo a Faltýnkovo pozvání na další jednání, aby se mohli k žádosti vyjádřit. Výbor by také mohl požádat policii o možnost nahlížení do spisu, případně požádat vyšetřovatele a státního zástupce, aby se zúčastnili některého z dalších jednání výboru.

Novou žádost o Babišovo a Faltýnkovo vydání k trestnímu stíhání doručila policie do Sněmovny minulé úterý. Babiš zkritizoval rychlost postupu policistů. Podle něj ukazuje na to, že jde o čistě politickou kauzu.

Sněmovna oba poslance vydala k stíhání letos v září, ještě v minulém volebním období. Potom, co Babiš a Faltýnek obhájili poslanecký mandát v říjnových volbách, nabyli v plném rozsahu imunitu a jejich trestní stíhání bylo přerušeno. O vydání proto nyní bude muset znovu rozhodnout Sněmovna v novém složení. Pokud by poslance nevydala, policie by případně mohla pokračovat v jejich stíhání až potom, co by jim mandáty skončily.

Předsedkyně mandátového výboru z minulého volebního období Miroslava Němcová (ODS) dnes před jednáním novinářům řekla, že dnešním úkolem je pouze určení zpravodajů a vyžádání dalších dokumentů. Vydání poslanců se později chystá podpořit. „Ty důvody, které jsem měla poprvé, trvají i podruhé, takže budu hlasovat pro vydání obou pánů,“ uvedla Němcová.

Policie obvinila vedle Babiše a Faltýnka kvůli padesátimilionové dotaci dalších devět lidí včetně Moniky Babišové. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu.

Podle morálního kodexu ANO platného od letošního března nemají zákonodárci hnutí využívat poslaneckou či senátorskou imunitu. Kodex jim naopak nařizuje, aby požádali mandátový výbor, aby „neprodleně navrhl jejich vydání“ k trestnímu stíhání. Jedinou výjimku podle dokumentu tvoří stíhání za politické projevy přednesené na půdě Parlamentu.

