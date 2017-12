Imunitní výbor nejspíš rozhodne o vydání Babiše s Faltýnkem až v příštím roce

Policie dala členům sněmovního mandátového a imunitního výboru čas nahlížet do spisu ke kauze Čapí hnízdo, v níž žádá o vydání lídrů hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, v termínech od tohoto týdne až do konce roku. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) řekl, že nelze nikomu bránit, aby využil i nejzazší termín. V praxi to ale bude znamenat, že výbor se do té doby v kauze neposune. Termíny výslechů tak zřejmě budou až po Novém roce. Výbor bude o situaci jednat příští úterý.