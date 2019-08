Huawei nám nepomáhal špehovat opozici, tvrdí vlády Ugandy a Zambie

„Tvrzení, že Huawei pomáhal africkým vládám, mezi nimi i Ugandě, špehovat jejich politické oponenty, je naprosto lživé,“ prohlásil mluvčí ugandského prezidenta. Dodal, že závěry reportáže WSJ jsou pokračováním obchodní války mezi Spojenými státy a čínskou firmou. Mluvčí zambijské vlády na twitteru označil reportáž za zaujatou.

Ačkoliv autoři reportáže nezjistili, že by špionáž v Africe prováděl přímo Peking, píše se v ní, že činitel čínské ambasády v Kampale doprovázel ugandské politiky při cestě do Číny. Při návštěvě delegace zavítala také do sídla Huawei, kde obdržela „podrobnosti ohledně sledovacích systémů, které (technologický) obr instaluje po celém světě“.

Čínská ambasáda v Ugandě na twitteru uvedla, že reportáž je „čistě falešná zpráva a absolutně nepodložená“.

The Embassy has taken notice of an article from the Wall Street Journal on 14 August, 2019, entitled "Huawei Technicians Helped African Governments Spy on Political Opponents". The Embassy finds the article PURE FAKE NEWS and TOTALLY GROUNDLESS! @UgandaMediaCent@PoliceUg@WSJ pic.twitter.com/AmsT3OPIRy